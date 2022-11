Paulo Pavione é o novo secretário de Comunicação de Suzano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi nomeou o jornalista Paulo Pavione como o novo secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Ele, que até então exercia a função de assessor estratégico, assumirá o lugar do chefe de Gabinete Afrânio Evaristo da Silva, que ocupava o comando da pasta interinamente desde 7 de novembro.

O anúncio foi feito pelo próprio prefeito, ao lado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi. “O Paulo está conosco desde o início da gestão, em 2017, e ao longo desse período mostrou toda sua dedicação e competência. Um profissional exemplar que, agora, com muita justiça, assumirá uma função com o mesmo esmero e brilhantismo”, destacou o chefe do Executivo.

Para Larissa, a atuação de Paulo Pavione sempre fez a diferença, o que o alçou a condição de ser nomeado para a função. “Não temos dúvida de que o Paulo desenvolverá um belo trabalho, principalmente com uma equipe de excelentes profissionais que sempre o acompanham em sua trajetória aqui na prefeitura”, enfatizou a primeira-dama.

O novo secretário, por sua vez, agradeceu ao prefeito pela confiança nele depositada e afirmou que seguirá se dedicando ao máximo agora à frente da Secretaria. “Sou imensamente grato ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e à primeira-dama Larissa Ashiuchi e afirmo que farei tudo o que estiver ao meu alcance e além para honrar esse compromisso, que recebo com bastante alegria e disposição. Temos realizado um trabalho muito importante na secretaria e será nossa missão manter o nível daqui em diante. O governo pode contar conosco ainda mais”, disse.