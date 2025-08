Patteo Urupema Shopping têm prêmios especiais para o Dia dos Pais

Campanha já começou e vai até 11 de agosto

O Patteo Urupema Shopping, no centro de Mogi das Cruzes, vai celebrar o Dia dos Pais com uma campanha especial que premiará clientes com o sorteio de um iPhone 16 e 30 pares de ingressos de cinema. É para deixar pais e filhos ainda mais conectados! A campanha já começou e segue até o dia 11 de agosto.

A cada R$350 em compras realizadas nas lojas e quiosques participantes da promoção, mediante o cadastro dos cupons fiscais, os clientes recebem um número da sorte. Valem os comprovantes das compras feitas no período da campanha, de 28 de julho a 11 de agosto.

O cadastro pode ser realizado de duas formas. A primeira é presencialmente, no ponto de trocas, no shopping, de segunda a domingo, das 12h às 20h.

A segunda forma é o cadastro por meio do aplicativo Prizor, que pode ser baixado, gratuitamente, no celular ou tablet, disponível para os sistemas operacionais Android (Google Play) e IOS (Apple Store).

Ao final do cadastro das notas fiscais e validação dos comprovantes, serão gerados números da sorte, com os quais os clientes concorrem aos prêmios: um Apple Iphone 16 e a 30 pares de ingressos de cinema do Cinemark do Patteo Urupema Shopping.

O sorteio será realizado pela Loteria Federal do dia 13 de agosto e a apuração no dia 14, com a divulgação do resultado.

O regulamento completo da campanha está disponível para consulta no site do shopping (www.patteourupemashopping.com.br).

O Patteo Urupema Shopping oferece um mix completo de opções de presentes com grandes marcas: moda, perfumaria, eletrônicos, acessórios, entre outros, que irão agradar a todos os perfis de pais.

E entre uma compra e outra, quando bater a fome, a praça de alimentação conta com gastronomia diversificada.

Atrações em família e novas experiências também fazem parte dos eventos realizados no shopping, além da rede Cinemark, com as grandes estreias e campeões de bilheteria em cartaz.

Para maior comodidade dos visitantes, o Urupema dispõe de três pisos de estacionam aberto coberto, com ponto de recarga gratuita para veículos elétricos; e ainda acessos com elevador, tudo em um ambiente seguro e acolhedor. O estacionamento está com valor único de R$7, válido de segunda a quinta, das 19h às 22h.

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda a sábado, das 11h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Endereço: Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro

Telefone: (11) 2500-0515

Instafram: (@patteourupemashopping

Patteo Urupema celebra a data e exala o amor de pai e filho