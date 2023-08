Patteo Urupema Shopping recebe exposição em homenagem a mulheres negras

O Patteo Urupema Shopping sedia, até domingo (20/8), a exposição “Mulheres de Mogi das Cruzes”. A visitação é gratuita e está em cartaz no Piso 4 – “Largo do Carmo”.

O público poderá conferir as histórias 17 mulheres negras da cidade, por meio do ensaio assinado pelo fotógrafo Marcos Dita, que produziu os retratos. São personagens que se tornaram referências em suas áreas de atuação, reconhecidas por suas histórias de vida.

A exposição é uma realização do Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial (Compir) em parceria com outras entidades e secretarias da Prefeitura de Mogi das Cruzes e faz parte das celebrações do 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, comemorado no município com uma série de atividades.

A exposição é itinerante, tendo percorrido outros pontos da cidade. Até o próximo domingo, será a vez dos visitantes Patteo Urupema Shopping conhecerem as histórias das mulheres de Mogi por meio dos retratos, que trazem ainda um registro sobre a biografia de cada personagem.

Esta é a segunda atividade cultural, neste semestre, promovida no empreendimento mogiano, que tem o objetivo de proporcionar lazer, entretenimento e experiências diferenciadas aos clientes, incluindo eventos das mais diversas vertentes artísticas. No último dia 6, o shopping recebeu uma mostra de dança com a participação de artistas e alunos de academias e escolas da cidade, com 45 coreografias apresentadas ao público.