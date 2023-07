Patteo Urupema Shopping promove Mostra de Dança em agosto

O Patteo Urupema Shopping promove no dia 6 de agosto sua primeira Mostra de Dança com a participação de escolas e academias de Mogi das Cruzes e cidades da região. O evento acontecerá no piso 4, a partir das 14 horas, com entrada gratuita, e abre a agenda cultural do empreendimento.

Ballet, jazz e sertanejo estão entre os estilos que alunos apresentarão, como explicou a professora e coreógrafa Taciany Alcanha, organizadora do festival e diretora do Projeto Em Dança, da cidade de Biritiba Mirim.

O público terá a oportunidade de prestigiar e aplaudir o talento, a criatividade e o profissionalismo de bailarinos e dançarinos de grupos de cidades do Alto Tietê, convidados para participar da mostra.

Estão confirmadas apresentações de alunos do Projeto em Dança e também: Anjos da Dança, Duda Ballet, Estúdio de Dança Bruna Viana, Poliana Ferreira Centro de Dança, Stúdio Legacy, ONG Contagie Kairós, Luciana Campos Escola de Adoração, Companhia Artística Mayara Rezende e Companhia de Artes Philson.

Cada um levará ao palco até quatro coreografias. A proposta é a de que o evento seja dinâmico e eclético, com estilos diferentes, do clássico ao contemporâneo, para encantar o público de todas as idades.

Esta será a primeira apresentação de dança no Patteo Urupema Shopping, que abriu ao público em abril. “Além de um centro de compras com mix qualificado de lojas e serviços, o empreendimento tem o objetivo de proporcionar lazer, entretenimento e experiências diferenciadas aos clientes, incluindo atividades culturais, assim como um novo espaço em Mogi das Cruzes para eventos das mais diversas vertentes artísticas e de incentivo à cultura”, destaca Silvana Santiago, superintendente do Urupema.

SERVIÇO:

Mostra de Dança – Patteo Urupema Shopping

O que: Apresentação de escolas e grupos de dança de Mogi e região.

Quando: dia 6 de agosto (sábado), às 14 horas.

Onde: piso 4

Quanto: evento gratuito