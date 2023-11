Patteo Urupema Shopping inaugura luzes de Natal e recebe Papai Noel  

O Patteo Urupema Shopping vai se transformar num mundo encantado na temporada de Natal, com o acender das luzes de sua fachada, desfile e chegada do Papai Noel em grande estilo e decoração inspirada em O Mágico de Oz, clássico filme que encanta gerações de todas as idades.

A programação especial é gratuita e tem início nesta quinta-feira (23), à noite, com o acender das luzes da fachada do imponente prédio de sete andares, no coração de Mogi das Cruzes. Às 19h, personagens do Mágico de Oz, ao som de uma banda, chegarão ao Urupema no melhor estilo hollywoodiano: em um carro conversível, para dar início à festa. Às 19h40, no Piso 3, o público assistirá a uma apresentação especial.

Todos os corredores dos sete pisos do shopping receberão decoração que promete surpresas e emoção; o público, inclusive, pode se preparar para encontros especiais com a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata, o Leão Covarde e, claro, o inesquecível Mágico de Oz.

Papai Noel chegará no sábado (25). Com sua comitiva, ele partirá do shopping às 9 horas, em desfile em veículo dos bombeiros, percorrerá bairros do entorno e retornará ao empreendimento ao meio-dia, quando será recebido pelo público, seguirá para o cenário natalino e dará início ao atendimento das crianças, que poderão fazer seus pedidos, levar cartinhas e tirar fotos.

Este será o primeiro Natal do empreendimento com a presença do Papai Noel na interação com a garotada, já que o shopping inaugurou em abril deste ano. O bom velhinho estará no Urupema todos os dias, das 12h às 19h, com intervalos; no dia 24 de dezembro, o atendimento será das 10h às 16h.

O tema da celebração deste ano é “Grandes histórias têm grandes continuações” e é repleto de significados. Une a magia do cinema, e também a história do Cine Urupema, resgatada na arquitetura e no próprio nome do shopping, que homenageia o maior empreendimento cinematográfico que Mogi teve no passado, com o filme que encantou gerações nas telonas do mundo todo e até hoje faz parte do imaginário infantil.

“A proposta é transmitir a mensagem de que, como no filme, a alegria, a coragem e a amizade são os verdadeiros tesouros. Convidamos o público para a continuidade dessa história, repleta de magia e encanto, no Patteo Urupema Shopping. Natal é tempo de criar memórias incríveis e compartilhar momentos especiais”, destaca Juliana Oliveira, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Sorteio de duas Vespas

Também nesta quinta-feira, Patteo Urupema Shipping dará início à campanha que presenteará clientes com duas Vespas elétricas. Para concorrer ao sorteio, bastará juntar R$ 300 em compras nas lojas do empreendimento participantes da promoção, fazer a troca no aplicativo do shopping por um número da sorte e torcer para ganhar. A campanha vai até 24/12 e o sorteio será no dia 27/12.