Patteo Urupema Shopping está de portas abertas a partir desta terça

O Patteo Urupema Shopping, novo empreendimento da HBR Realty em Mogi das Cruzes, inicia suas atividades nesta terça-feira, dia 18, a partir das 10 horas. O shopping estará de portas abertas em um modelo de soft opening, com novas lojas sendo inauguradas a cada semana.

Henrique Borenstein, Presidente do Conselho de Administração da HBR Realty, comentou sobre a emoção de ‘abrir as portas’ do Patteo Urupema, que possui memórias afetivas em relação à cidade e com a sua própria história. “São muitas histórias em um só empreendimento. Além de o shopping estar na cidade onde nasci e moro até hoje, ele resgata a memória de Mogi com uma homenagem ao antigo Cine Urupema em seu nome e em sua fachada. É uma grande emoção ver o shopping iniciar suas atividades no mesmo terreno que abrigou a residência da minha família, e foi a sede da Helbor Empreendimentos S.A. e da HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A.”, comentou.

O projeto arquitetônico do Patteo Urupema Shopping é do arquiteto Wilson Marchi, da Marchi Arquitetura, que foi reconhecido na 26ª edição do Prêmio Master Imobiliário brasileiro, que enaltece a excelência na produção do setor da construção civil do Brasil.

História de sucesso

O nome Patteo Urupema Shopping presta uma homenagem à história do cinema nacional, resgatando a memória do Cine Urupema, fundado em 1947 pela Cinematográfica Mello Freire & Borenstein, e que foi por cerca de 20 anos o maior cinema do Brasil com 3.600 lugares. O cinema ficava a poucas quadras de onde está o shopping, na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, em Mogi das Cruzes.

HBR Realty

A HBR Realty, empreendedora e administradora do Patteo Urupema Shopping, faz parte da Holding Hélio Borenstein S.A. – Administração, Participações e Comércio, que foi fundada em 1961 em Mogi das Cruzes. Atua no mercado imobiliário, em comércio e serviços. Administra shoppings no segmento de varejo, 58 ComVem em endereços estratégicos e aproximadamente 450 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) em vários estados brasileiros.