Patteo Urupema Shopping é finalista no Prêmio Abrasce 2025, considerado o “Oscar” do setor

Com apenas dois anos de operações em Mogi das Cruzes, empreendimento já concorre ao “Oscar” do setor com ação inusitada na campanha especial de Páscoa

O Patteo Urupema Shopping está entre os finalistas do prêmio da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), edição de 2025. O empreendimento, sob gestão da HBR Realty, com apenas dois anos desde o início das atividades em Mogi das Cruzes, já concorre ao “Oscar” do setor. O shopping foi selecionado na categoria “Eventos e Promoções” com o projeto “Surpresa: o Coelhinho do Urupema Chegou”. Os vencedores serão anunciados em 25 de junho.

Já pensou como seria receber a visita do Coelhinho da Páscoa em sua casa, poder bater um papo com o personagem e ainda ganhar presente? Esta foi a ação que o Patteo Urupema Shopping realizou para celebrar a data e que agora concorre como finalista na maior premiação dos shoppings do País.

Na ação, além da corrida aos ovos de chocolate, promovida no mall durante a campanha especial de Páscoa, os participantes da brincadeira concorreram ao sorteio de uma visita do Coelhinho, com uma cesta de chocolates da Cacau Show, em casa, no Domingo de Páscoa. A visita inusitada, no dia, foi uma experiência encantadora, mágica, para a criança contemplada e sua família, que viveram momentos memoráveis.

O projeto surgiu a partir de uma reunião de brainstorm com o time do Patteo Urupema Shopping. O empreendimento já havia promovido a corrida aos ovos de chocolate em 2023 e a ideia era realizar novamente em 2024. Até aí, nenhuma novidade, afinal praticamente todos os shoppings promovem essa brincadeira e o público do Urupema já esperava por uma segunda edição.

A ideia da equipe, porém, era ir além do comum e realizar uma ação que fosse inovadora, marcante e emocionante para as crianças e para o shopping. E por que não levar então o Coelhinho na casa de uma criança, e sua família, em pleno Domingo de Páscoa? Assim surgiu da visita do personagem

em uma ação criativa.

“Estar entre finalistas na mais importante premiação entre os shoppings de todo o Brasil é motivo de orgulho para todos nós. E também o reconhecimento de que o Patteo Urupema Shopping está no caminho certo ao proporcionar ações criativas, inovadoras e memoráveis para os visitantes e que também geram valor para os lojistas, além de projetar o empreendimento no cenário nacional de shoppings”, destaca Claudia Lima, superintendente.

Juliana Oliveira, coordenadora de Marketing, complementa: “É o resultado do trabalho de excelência de um time dedicado, unido e de muito talento. Estar no seleto grupo de melhores ações entre centenas de shoppings do Brasil, além de gratificante, é inspirador e uma grande conquista. Uma celebração à criatividade”, destaca.

O “Prêmio Abrasce” é uma iniciativa da Associação Brasileira de Shopping Centers em reconhecimento e valorização das melhores ações dos shoppings associados de todo o País. A iniciativa fomenta o setor com boas práticas e incentiva a inovação, bem como celebra a excelência e a criatividade do setor de shoppings, com diferentes categorias de premiação. Os vencedores de 2025 serão anunciados em evento dia 25 de junho, no WTC Events Center, em São Paulo.

O shopping está concorrendo com o projeto “Surpresa: o Coelhinho do Urupema Chegou”, na categoria “Eventos e Promoções”