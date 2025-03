Patteo Urupema Shopping é considerado uma alavanca para o sucesso das marcas

O Patteo Patteo Urupema Shopping, no Centro de Mogi das Cruzes, tem atraído a atenção de marcas consagradas do cenário nacional, em que empreendedores apostam no centro de lazer e compras para alavancar o sucesso de seus negócios.

Como comprovação, o empresário Rafael K. Naves, criador da marca Duckbill Cookies & Coffe, visitou o Urupema e conheceu a franquia instalada há pouco menos de um ano no local. Naves elogiou o mais novo centro de compras e lazer da cidade, que completa dois anos em abril: “O shopping está crescendo, este é um ótimo momento para investir”, destacou o empresário.

A história da Duckbill começou em 2016, em Franca-SP, onde Naves produziu e começou a comercializar os cookies mais famosos do Brasil. A ideia era oferecer um produto diferenciado que combinasse com café.

De lá para cá, são 80 unidades da marca, maior rede de cookies do Brasil, em todo o território nacional. A franquia tem planos de evoluir de forma sustentável: “O plano é crescer 20%, em lojas e em faturamento. O mercado de cafeterias continua aquecido, o brasileiro é apaixonado por café, apesar da alta dos preços”, diz o empresário.

Os cookies são a especialidade da casa: ao leite, com baunilha, chocolate, pistache, frutas vermelhas e muito mais, entre 12 e 14 sabores oferecidos nas lojas todos os dias. Combinam com cafés de altíssima qualidade, oriundos de fazendas da região de Franca, na Alta Mogiana. “Café 100% arábica, com pontuação acima de 80, moído na hora. Conheço a fazenda onde é produzido, a torra, todo o processo até chegar nas lojas”, detalha Naves.

Frapês, outras bebidas gourmets e salgados completam o cardápio. Sobre o nome da loja, Duckbill é a tradução para “ornitorrinco”, mascote da marca, escolhido pelo fundador quando abriu a primeira loja, prenúncio de sucesso nos negócios.

A franquia da Duckbill em Mogi das Cruzes tem à frente o franqueado Felipe de Araújo Amaral Braga. Há quase um ano com a loja instalada no Piso 4 do Urupema, Braga diz ter feito a escolha certa quando decidiu transferir a cafeteria de outro ponto da cidade, onde começou o negócio, para o shopping: “Entre todas as opções, o Urupema me ofereceu as melhores condições. É um shopping novo, com acessibilidade, ótima localização na região central da cidade, com estacionamento coberto e outras comodidades e diferenciais para o público”, enumera.

Além da Duckbill, o shopping conta com mais marcas conhecidas que estão chegando para ampliar as opções de compras e experiências aos clientes do Urupema, como a L’Occitane Au Brésil, do segmento de perfumaria e cosméticos, que abriu recentemente.

Outra novidade, recém-inaugurada, é a loja da Realme, marca de smartphones, entre outros artigos eletrônicos, que oferece ótima relação custo-benefício. Em breve, o mall também irá inaugurar uma unidade da Ri Happy, famosa loja de brinquedos.

No fim de 2024, entre novembro e dezembro, várias novidades aportaram no Urupema, como Bacio di Latte, Gosto de Potato, Glow Closet, Enlaces Boutique, Kookabu, Havaianas e uma operação da MBox Surpresa.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

DuckBill é uma das marcas conceituadas que escolheu pelo mall