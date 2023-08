Patteo Urupema Shopping comemora Dia da Cerveja com descontos e festival 

O Patteo Urupema Shopping vai comemorar nesta sexta-feira (4/8) o dia de uma das paixões dos brasileiros: a cerveja. E do jeito que os apreciadores da bebida gostam: com descontos. É o Dia Internacional da Cerveja e lojistas programaram ofertas para incentivar o público a curtir o happy hour na praça de alimentação do empreendimento.

O Montana Grill e o Griletto darão 10% de desconto nos copos de chope de 500ml e 700ml; a Íris Massas terá chope da Heineken de 500ml reduzido para R$ 14.

Já A Pastelaria participará da ação com um festival de cervejas artesanais, nesta sexta, das 18h às 22h, e também no sábado, das 12h às 20h, e no domingo, das 14h às 18h, com um balcão para que os clientes possam fazer a degustação.

O festival terá a presença do mestre cervejeiro José Luiz Dela Plata no comando da experimentação, com a explicação, inclusive, de cada rótulo que a cervejaria Dela Plata produz atualmente no mercado.