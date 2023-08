Patrulha prende 20 agressores de mulheres no 1º semestre

No primeiro semestre deste ano, 20 prisões em flagrante por violência doméstica ou descumprimento de medida protetiva foram realizadas pela Patrulha Maria da Penha. O grupamento mantido pela Guarda Municipal da Prefeitura de Mogi atua de forma específica na proteção e atendimento à mulher vítima de violência doméstica e ganha destaque na Campanha “Agosto Lilás”.

Duas novas prisões foram realizadas pelo grupamento no último final de semana. No sábado (5), a Patrulha foi acionada para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva. A viatura se deslocou ao local e encontrou o agressor em frente à residência da vítima, contrariando a determinação judicial. O homem foi detido e conduzido à Central de Flagrantes.

A segunda ocorrência foi registrada no domingo (6) e chegou à GCM via Central Integrada de Emergências Públicas (CIEMP). O grupamento foi à Vila Estação e flagrou a vítima em fuga, apresentando diversas lesões e alegando ter sido agredida pelo companheiro, que portava uma faca. As autoridades conseguiram deter o acusado tentando fugir da residência da vítima e a ocorrência de violência doméstica também foi encaminhada à Central de Flagrantes.



Atendimento

Atualmente, 183 mulheres com medidas protetivas expedidas pela Justiça são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha em Mogi. O atendimento é realizado com rondas nas proximidades dos locais de residência e trabalho das vítimas, além de contatos frequentes com as mulheres. Entre os meses de janeiro e julho, 285 mulheres foram monitoradas, número que representa uma redução de quase 30% em relação ao mesmo período de 2022, quando 404 vítimas foram assistidas.