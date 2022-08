Patrulha Maria da Penha prende 31 agressores de mulheres em seis meses

O mês de agosto é marcado por uma série de ações para a conscientização e combate à violência contra a mulher, com a iniciativa Agosto Lilás. Em Mogi das Cruzes, a Guarda Municipal tem um grupamento específico para a proteção e o atendimento à mulher vítima de violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha. Somente no primeiro semestre deste ano, foram atendidas 37 ocorrências de violência doméstica ou descumprimento de medida protetiva, com 31 prisões em flagrante.

Atualmente, 212 mulheres com medidas protetivas expedidas pela Justiça são acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha em Mogi das Cruzes. O trabalho é realizado com rondas nas proximidades dos locais de residência e trabalho das vítimas, além de contatos frequentes com as mulheres.

Do total de ocorrências registradas no primeiro semestre deste ano, apenas 12 foram referentes a mulheres acompanhadas pelo grupamento. As demais ocorreram com pessoas que não fazem mais parte do trabalho ou vítimas não acompanhadas. De acordo com dados da Guarda Municipal, as regiões com a maior incidência de ocorrências são Jundiapeba, Centro, Vila Oliveira, Vila Natal e Mogi Moderno.