Patrulha Maria da Penha de Suzano aprimora a ronda no primeiro semestre

Guarda Civil Municipal fortalece patrulhamento e fortalece laços com a comunidade

A Patrulha Maria da Pena, da Guarda Civil Municipal de Suzano (GCM), aprimorou o patrulhamento e encerrou o primeiro semestre deste ano com um total de seis prisões e 4.060 rondas de acompanhamento para 196 vítimas, constantemente monitoradas pelo grupamento.

De acordo com a Secretaria Cidadão de Suzano,

em um comparativo com os dados do mesmo período do ano passado, a concessão de medidas protetivas emitidas pelo Poder Judiciário totalizou 476. Atualmente, esse número é de 366, representando uma diminuição de 23,11%. Outro dado que apresentou uma queda significativa foi a quantidade de prisões realizadas pela Patrulha Maria da Penha, que anteriormente eram 11 detenções e agora são seis, representando uma redução de 45,45%.

Este declínio evidenciado pode ser atribuído a uma série de fatores, principalmente à implementação de políticas e estratégias de prevenção mais eficazes, resultando na redução, tanto das medidas protetivas quanto das prisões. O patrulhamento efetivo da Guarda Municipal também se tornou viável, realizando uma cooperação com a população, desenvolvendo estratégias conjuntas para melhorar a segurança local, fortalecendo os laços de confiança entre a polícia e a comunidade.

Para a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline de Lima Ferreira, o serviço busca aprimorar e adaptar suas estratégias para oferecer o melhor suporte possível. “Uma das nossas principais missões é restaurar a sensação de segurança para as vítimas, garantindo que elas se sintam protegidas e amparadas. Procuramos proporcionar o suporte necessário para poderem se recuperar e reconstruir suas vidas, oferecendo não apenas proteção imediata, mas também acesso a serviços que promovam seu bem-estar e empoderamento”, pontuou Jaqueline.

