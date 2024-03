“Páscoa Solidária” vai doar chocolates a crianças carentes de Mogi

O ativista Renan Oliveira está liderando uma iniciativa beneficente neste período de Páscoa, intitulada “Páscoa Solidária”. Seu objetivo é proporcionar um momento especial para as crianças das comunidades carentes do bairro Santos Dumont 1, 2 e 3, Jardim Piatã e Vila Natal, através da distribuição de doações de chocolates.

Com o propósito de alcançar 2000 crianças, Renan Oliveira está convocando a solidariedade de todos para fazer parte dessa causa. A entrega dos chocolates está programada para acontecer em duas etapas: no dia 26, será realizada no Jardim Piatã, enquanto no dia 30, a ação se estenderá para as comunidades Santos Dumont e Vila Natal.

A participação na “Páscoa Solidária” pode se dar de duas formas. Uma maneira é colaborar através do Pix, utilizando a chave 1198234-5470. Além disso, aqueles que preferirem podem adquirir os chocolates e entrar em contato através do mesmo número para combinar a forma de entrega ou retirada.