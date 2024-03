Páscoa do Patteo Urupema terá caça aos ovos e sorteio de visita do Coelhinho

Que tal ganhar um ovo de chocolate e ainda concorrer ao sorteio de uma visita, em casa, do Coelhinho da Páscoa? Estas são as atrações, gratuitas, que o Patteo Urupema Shopping, em Mogi das Cruzes, preparou para encantar e alegrar as crianças nesta que é a temporada mais doce do ano.

A tradicional brincadeira da caça aos ovos de Páscoa no Urupema acontecerá no dia 27, próxima quarta-feira, em três sessões, às 14h, às 16h e às 19h. Podem participar crianças de 4 a 12 anos; os pequenos com menos de 6 anos deverão ser acompanhados pelos pais durante todo o percurso.

Para entrar na brincadeira, é necessário fazer o cadastro pelo aplicativo Sympla e escolher o horário desejado. No dia, as crianças inscritas percorrerão o piso à procura de coelhos. Em seguida, receberão uma charada, que levará a uma loja, onde entregarão uma senha e ganharão um ovo de Páscoa. O link para a inscrição na brincadeira está disponível no site (patteourupemashopping.com.br) e nas redes sociais do Urupema (@patteourupemashopping).

Os pequenos que participarem da caça aos ovos de chocolate irão concorrer ao sorteio de uma visita do Coelhinho em casa – desde que a criança sorteada seja residente em Mogi das Cruzes. A visita será no dia 31, domingo de Páscoa, às 9h. O Coelho irá até a casa da criança e a presenteará com uma cesta especial com chocolates da Cacau Show. Haja emoção para receber um visitante tão inusitado e especial!