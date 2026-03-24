A Páscoa do Patteo Urupema Shopping será ainda mais doce com a tradicional brincadeira de caça aos ovos de chocolate, que faz a alegria das crianças. Neste ano, a aguardada aventura acontece no dia 2 de abril, em duas sessões: às 14h e às 19h. Podem participar, gratuitamente, crianças de 2 até 12 anos.

Para entrar na brincadeira, é necessário fazer o cadastro da criança no link que será disponibilizado no Instagram do shopping (@patteourupemashopping) no dia 27 de março, às 10 horas.

No dia 2 de abril, os pequenos devem comparecer no horário escolhido entre as duas sessões disponibilizadas. O ponto de partido da brincadeira será o Piso Térreo do shopping.

A garotada receberá mapas e, a partir deles, percorrerá lojas participantes do roteiro, até completar o circuito, para, então, encontrar o Coelhinho da Páscoa e ganhar um ovo de chocolate da Cacau Show.

Importante: a brincadeira é totalmente gratuita, mas as vagas são limitadas, mediante inscrição. Ainda assim, no dia, após 30 minutos de início da sessão, em caso de desistências, as vagas poderão ser preenchidas pelas crianças que estiverem no shopping, de 2 a 12 anos, mas que não conseguiram a inscrição antecipada.

Sobre o Patteo Urupema Shopping

O Patteo Urupema Shopping, administrado pela HBR Realty, é composto de sete pisos de lojas de segmentos diversos e opções de gastronomia, serviços e entretenimento – além da mais bela vista panorâmica da cidade com a Serra do Itapeti no horizonte, um atrativo à parte.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre de segunda-feira a sábado das 11h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 20h.

O Patteo Urupema Shopping fica na Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 515, Centro de Mogi das Cruzes. Mais informações no site www.patteourupemashopping.com.br, nas redes sociais (@patteourupemashopping) ou telefone (11) 2500-0515.

Divertida aventura acontece no dia 2 de abril, em duas sessões: às 14h e às 19h; podem participar, gratuitamente, crianças de 2 até 12 anos