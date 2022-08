Partido Podemos lança seus candidatos em Mogi

O Podemos Mogi das Cruzes fará o lançamento oficial das campanhas de seus candidatos no município nesta quarta-feira, dia 24, no Rancho Santa Fé, na Vila Suíssa, com a presença confirmada do novo governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição, e a presidente nacional do partido, Renata Abreu, candidata a deputada federal por SP.

Marcos Furlan, vereador e presidente da Câmara Municipal, é o nome do partido lançado para concorrer ao cargo de deputado estadual.

Disputando a federal está também Rodrigo Gambale, mogiano, atualmente deputado estadual.

O prefeito Caio Cunha, eleito pelo Podemos, será um dos anfitriões do evento que contará ainda com a participação de diversas lideranças políticas.

O Rancho Santa Fé está localizado na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 3.500, na Vila Suíssa, em Mogi das Cruzes.