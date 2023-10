Participa Mogi lança consulta pública sobre participação cidadã

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica (SEPLAG) está com uma consulta pública aberta, por meio do Programa Participa Mogi, cujo objetivo é obter informações sobre quais são as formas de participação que mais agradam os cidadãos mogianos. A consulta “Quem é você na construção da nossa cidade?” está disponível no aplicativo Colab: basta que o munícipe faça um rápido cadastro para participar desta e das próximas consultas públicas que serão disponibilizadas pelo Participa Mogi (clique aqui para a acessar).

“A participação popular é um pilar da gestão municipal e os mogianos fazem parte do processo de construção da Mogi das Cruzes do futuro. Esta consulta que lançamos quer identificar como as pessoas enxergam esse processo de participação, sempre com o objetivo de aprimorarmos as ferramentas de diálogo com a sociedade”, explica o secretário Lucas Porto.

O objetivo da consulta é entender qual o grau de interesse do munícipe em participar de audiências públicas, consultas públicas, formações cidadãs, encontros nos bairros; espaço para deixar sugestões ou propostas sobre esse tema. Além disso, a iniciativa também pretende identificar quais meios de divulgação estão funcionando, o que as pessoas conhecem e sabem sobre o conceito de participação cidadã, entre outros pontos. A consulta já está disponível e deve ficar no ar por, pelo menos 90 dias, podendo ser prorrogada.

O Programa Participa Mogi é uma política pública da Prefeitura de Mogi das Cruzes que tem como objetivo principal desenvolver e incentivar espaços de participação cidadã que sejam abrangentes, acessíveis e democráticos no município.