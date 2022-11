Parque Mirante do Sesc deverá ficar pronto até abril

O prefeito Rodrigo Ashiuchi vistoriou as obras do Parque Mirante do Sesc, que está sendo erguido às margens da avenida Katsutoshi Naito, na região norte de Suzano. O chefe do Executivo esteve acompanhado do secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, durante a vistoria das intervenções. Até o momento foram realizadas ações de demolição, limpeza, terraplanagem e implantação de guias e sarjetas.

O futuro local vai receber o nome do ex-vereador Ari Serafim Barbosa, que faleceu em agosto passado, e beneficiará cerca de 85 mil pessoas com espaço para ciclismo, feiras, apresentações culturais, entre outros, e se tornará um polo de desenvolvimento para essa região. O local ainda vai receber a instalação de bloquetes intertravados em uma área de 2,7 mil metros quadrados.

A própria pirâmide, um símbolo do local, será mantida e se tornará um espaço de contemplação, mas sem qualquer tipo de ocupação, uma vez que a antiga estrutura, datada dos anos 1950, não comporta mais qualquer atividade. A expectativa é que esteja pronta até abril do ano que vem, para o aniversário de 74 anos de emancipação política da cidade.

Os valores para essas intervenções somam R$ 342.368,78, sendo subsidiados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). “Ainda vamos fazer algumas ações para colocação de gramado e também deixar o espaço preparado para receber toda a infraestrutura de iluminação”, destacou o secretário de Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O prefeito destacou que o parque trará muitos benefícios para a região norte. “Este será um excelente lugar para a população do Boa Vista. Estamos construindo um espaço que vai poder agregar a prática esportiva, feiras e exposições, local para lazer, sem contar a própria pirâmide que será revitalizada e se tornará um ponto turístico e símbolo do futuro parque”, definiu Ashiuchi.