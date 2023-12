Parque Max Feffer terá horário ampliado

Para garantir uma nova opção de entretenimento à população em meio ao calor do verão, a Prefeitura de Suzano inaugurou a fonte interativa Acqua Play no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), que passa a funcionar em horário estendido, das 6 horas às 19h30, até o dia 31 de janeiro para que todos possam usufruir de toda a estrutura do parque e da nova atração.

Com 48 jatos d’água, o equipamento proporciona, diariamente, um show de luzes com sete opções de cores e muita diversão para adultos e crianças em diferentes horários durante a programação estendida do parque. Os moradores que tiverem passeando no local poderão se refrescar no Acqua Play das 8h30 às 10h30, entre 11h30 e 13h30, das 14h30 até as 16h30, e entre 17h30 e 19h30. Neste espaço, especificamente, será proibido o uso de bicicleta, skate, patins e similares. Também não será permitida a presença de animais.

A primeira-dama Larissa Ashiuchi compartilhou a alegria de poder proporcionar mais essa possibilidade de entretenimento para os suzanenses. “Além de todas as opções de lazer que o parque oferece para as famílias, agora podemos desfrutar dessa fonte interativa, que vai beneficiar os visitantes que tiverem passeando e confraternizando com seus familiares e amigos”, comentou Larissa.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que a estrutura representa mais um passo no desenvolvimento da cidade. “Uma fonte de água como essa agrega valor ao parque porque proporciona uma atração a mais para este espaço, que passa a funcionar por mais de 13 horas por dia, uma referência no Alto Tietê. A estrutura garante mais saúde e qualidade de vida para aqueles que estão praticando esportes e querendo se divertir com seus filhos”, ressaltou o chefe do Executivo suzanense.