Parque Max Feffer ganhará campo para 150 pessoas

O Parque Max Feffer, em Suzano, receberá um campo de futebol equipado com arquibancada para até 150 espectadores. A iniciativa, anunciada nesta terça-feira (14/04) após reunião entre o prefeito Pedro Ishi e o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, visa adequar a infraestrutura local para que a cidade volte a sediar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a “Copinha”.

A proposta tem como objetivo principal viabilizar o retorno de Suzano à Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, principal competição de base do país. Além disso, a nova estrutura também contribuirá para melhorar a logística esportiva da cidade, reduzindo a necessidade de uso constante do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, para treinos e jogos das categorias de base e profissionais.

A arquibancada será construída pelo União Suzano, em parceria com a gestão municipal. A previsão é de que as obras sejam iniciadas no segundo semestre deste ano. O equipamento será instalado em um dos quatro novos campos de dimensões profissionais que estão sendo implantados no parque.

Dos novos espaços, dois atenderão o futebol amador, servindo como casa para o EC Cruzeiro do Sul e Reunidos FC. E os outros dois serão destinados às equipes profissionais – o próprio União Suzano e o Ecus. Um desses espaços contará com a nova arquibancada, permitindo a realização de partidas com presença de público e atendendo às exigências da Federação para que Suzano volte a ser sede da Copinha.

Durante o encontro, o prefeito destacou a busca por melhorias estruturais para o esporte. Foi nesse contexto que Bastos apresentou a sugestão e entregou um guia de gestão para cidades-sede da Copinha, documento que reúne orientações e adequações necessárias para receber o torneio.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, ressaltou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do esporte local. “Essa arquibancada representa um avanço significativo. Além de atender às exigências da FPF, ela cria um ambiente mais adequado para competições e valoriza o trabalho que vem sendo realizado com nossas equipes. Estamos estruturando a cidade para voltar a ser protagonista na Copinha e em outras competições importantes”, afirmou.

Para o prefeito Pedro Ishi, que também entregou um totem da cidade ao presidente da FPF, destacou que a medida faz parte de um planejamento mais amplo de fortalecimento do esporte no município. “Estamos investindo de forma estratégica para garantir que Suzano tenha condições de sediar grandes eventos novamente. A sugestão do presidente Reinaldo Carneiro Bastos foi fundamental, e vamos seguir todas as orientações para recolocar nossa cidade no mapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Essa arquibancada é mais um passo nesse caminho”, declarou.

Além do prefeito, do secretário e do presidente da FPF, o encontro também contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful; do vereador Denis Cláudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; do presidente do União Suzano, Everton Oliveira, o Paizão; e do proprietário do clube, Eduardo Brito de Melo.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano

A proposta pode garantir o retorno de Suzano à Copa São Paulo de Futebol Júnior