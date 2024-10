Parque Max Feffer promove “Parque da Alegria” no Dia das Crianças

Diversão garantida para as crianças no Parque Max Feffer, no dia 13

No domingo, 13 de outubro, o Parque Municipal Max Feffer, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador, será palco de uma atividade cultural e de lazer em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, denominado “Parque da Alegria”, acontecerá das 10h às 17h30 e contará com diversas atrações especiais voltadas ao público infantil.

Durante todo o dia, o parque será animado por brincadeiras circenses, dança, teatro e música. A arte da contação de histórias também estará presente, com narrativas que valorizam a voz e a memória. O cenário será decorado com brinquedos infláveis espalhados pelo parque, onde as crianças poderão se divertir e participar de pintura facial gratuita.

Pela manhã, além das atrações mencionadas, haverá uma oficina de música, proporcionando uma atividade prática para ensinar às crianças habilidades relacionadas a estilos, técnicas e instrumentos musicais. Uma aula de capoeira também será oferecida. À tarde, várias apresentações musicais encerrarão a programação.

A iniciativa é gratuita e aberta a todos, incluindo crianças com deficiência. Os pontos do Parque Max Feffer, onde serão realizadas as atividades, dispõem de toda a acessibilidade necessária.

“Queremos que todos se divirtam muito com todas as atrações. O Parque Max Feffer estará colorido e preparado para receber de forma especial as famílias. Temos certeza de que será um dia inesquecível para todos”, afirmou o secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti.

