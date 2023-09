Parque Leon Feffer recebe campeonato de Crossfit neste fim de semana

Neste final de semana – 23 e 24 de setembro – o Fundo Social de Mogi das Cruzes, em parceria com a Um Crossfit, vai promover, no Centro de Convenções do Parque Leon Feffer, a Copa Mogi, o primeiro evento oficial licenciado pela CrossFit do Alto Tietê. A realização une a prática do crossfit à causa social e faz parte da agenda em comemoração ao aniversário de 463 anos de Mogi das Cruzes.

A Copa Mogi vai receber praticantes de crossfit, que se inscreveram previamente para a realização das provas e também o público frequentador. Além das disputas esportivas, o evento terá atrações, como uma praça de alimentação composta por oito diferentes tendas e também um estande de tranças nagô, comandado por alunos e ex-alunos dos cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pelo Fundo Social.

O aspecto social estará presente entre todos os envolvidos no evento. Para quem se inscreveu e vai participar das provas, a retirada dos kits de prova, que está marcada para esta sexta-feira, se dará mediante a doação de alimentos não perecíveis. Da mesma forma, a organização pede aos espectadores para levarem e também doarem um quilo de alimento não perecível.

O Fundo Social terá uma tenda no local, na qual comercializará bebidas como água, refrigerante, suco, energético, água de côco, Gatorade e iogurte de whey. Nas demais tendas da praça de alimentação, haverá opções de bebidas e comidas, como café, hambúrgueres, panquecas, açaí e tapioca.

Além da doação de alimentos, a campanha Tia Chica, de combate à pobreza menstrual, também estará presente na Copa Mogi. Especificamente no estande de tranças nagô, quem levar um ou mais pacotes de absorvente terá um desconto no valor do penteado. Vale ressaltar que esta será a primeira oportunidade de empreender para ex-alunos e alunas do Fundo Social. O curso de tranças nagô é um dos muitos oferecidos pelo Fundo Social, dentro do programa de capacitação de mão de obra, que é realizado ao longo de todo o ano.

A Copa Mogi já conta com a inscrição de centenas de atletas de Mogi das Cruzes e de outros municípios, para os dois dias da realização. As provas serão realizadas em trios, em quatro diferentes modalidades: foundation, scale, RX e master. As empresas que estarão presentes são: Facility Toy (área kids para crianças de até cinco anos), Wakes Açaiteria (açaí), Anjos do Wood (recovery), Burgers & Dragons (lanches e porções), High Coffee (cafés), Dan´s Fit (marmitas fitness), FlyShip (cervejas aretsanais), Mi Panquecas (panquecas e escondidinhos), Tide Socks (acessórios de CrossFit), UpperJust (roupas de CrossFit), SP Sports Suplementos (suplementos) e Sunburst (óculos de sol).

O evento busca desafiar os competidores e reunir a comunidade Crossfit, agregando atletas de diferentes boxes, além de estimular o engajamento e encorajamento entre os trios. Outra meta é enaltecer os atletas do dia a dia, portanto é um campeonato com uma proposta inclusiva. E o fato de ser um evento licenciado traz a chancela da qualidade do serviço a ser oferecido, dos coaches e também das atividades funcionais exigidas.

Esta será a primeira edição da Copa Mogi e a escolha da realização em setembro se deu em função de ser o mês de aniversário da cidade, portanto é também uma realização que busca valorizar o município e levar o nome de Mogi para pessoas de outras cidades, regiões e até estados brasileiros. A organizadora Um Crossfit é um box licenciado há mais de sete anos, com coaches certificados e equipe presente na comunidade CrossFit.

Tudo o que for arrecadado durante a Copa Mogi, tanto de alimentos como de absorventes, será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio das instituições sociais cadastradas no Fundo Social de Mogi das Cruzes. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone do Fundo Social de Mogi, que é o 4798-5143.