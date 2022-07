Parque Leon Feffer ganha pista de pump track

Foi entregue na sexta-feira (1º/7) a Pista Pump Track do Parque Leon Feffer. É o segundo equipamento do tipo em nível municipal: a primeira pista foi inaugurada em maio no Parque Botyra Camorim Gatti. A estrutura é destinada principalmente ao uso de bicicletas BMX e proporciona aos ciclistas amadores uma série de curvas e rampas, nas quais é possível treinar manobras. O investimento nas duas pistas foi de R$ 427.628,94, com recursos do Governo do Estado, por meio do Programa Município de Interesse Turístico (MIT), captados pela Coordenadoria de Turismo de Mogi das Cruzes.

“É com muita alegria que entregamos mais um equipamento de esportes para Mogi das Cruzes, a Pista Pump Track será mais um ponto de encontro aos amantes de esportes. Gostaria de destacar que a importância das associações de ciclistas é de extrema relevância, além de unir os interesses em comum da comunidade e ajudar a construir políticas públicas específicas para os desportistas da cidade. Mogi é a cidade do esporte, inclusive do pedal”, afirmou o prefeito Caio Cunha.

Os praticantes de esportes radicais poderão conferir as curvas sinuosas da pista de perto. Com várias lombadas, os esportistas podem ganhar velocidade nas rampas sem a necessidade de pedalar até o fim do circuito. A pista tambem poderá servir de base para outras modalidades e pode ser usada para melhorar o condicionamento físico. O equipamento também é importante para o fomento do turismo no município, uma vez que o parque passará a atrair ciclistas da região e até mesmo de cidades de fora do Alto Tietê, assim como eventos com potencial turístico, como campeonatos esportivos de bicicross ou mountain bike.

Além do prefeito, o evento contou com a presença da vice-prefeita, Priscila Yamagami Kähler, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Gustavo Nogueira e o coordenador de Turismo, Luis Felipe Uchôa, assim como dos vereadores Marcos Furlan, Eduardo Ota, Osvaldo Antonio da Silva e Pedro Komura. Representando a Secretaria de Turismo e Viagens do Governo do Estado de São Paulo, estava presente Antonio Vaz Serralha, o diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias e Municípios de Interesse Turístico (DADETUR). Também vieram representantes dos coletivos ciclísticos da região.

O Parque Leon Feffer está localizado na avenida Valentina Mello Freire Borenstein, sem número, em Brás Cubas.