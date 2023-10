Parque Centenário é eleito o principal ponto turístico de Mogi

O Parque Centenário foi escolhido o ponto turístico preferido dos mogianos, na votação realizada pela Coordenadoria de Turismo, órgão ligado à Secretaria Municipal de Governo, durante a exposição #partiumogi, feita para a comemoração dos 463 anos de Mogi das Cruzes. Ao todo, 1.950 pessoas participaram da votação e o Parque Centenário obteve 31% dos votos.

A exposição foi realizada no Mogi Shopping e no hall do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Em segundo lugar, ficou o Pico do Urubu, com 18,3% dos votos, enquanto a Festa do Divino marcou 17,9%.

De acordo com a coordenadora de Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Flávia Batista, a organização da enquete em conjunto com a exposição #partiumogi teve por objetivo reacender o sentimento de pertencimento da população em relação ao rico patrimônio turístico que o município possui.

“Instalamos os expositores, com belíssimas imagens, em importantes pontos de fluxo de pessoas, como o Mogi Shopping, parceiro na iniciativa. A população comprou a ideia e participou ativamente registrando a sua opinião nos orelhões, dotados de tabletes eletrônicos, que disponibilizamos”, explicou Flávia.

Ela destacou ainda que o conjunto de cinco expositores, medindo cada um 3 metros de largura por 1,8 metro de altura, estão à disposição da sociedade civil organizada. “A entidade que quiser expor a beleza de nossos pontos turísticos é só entrar em contato com a Coordenadoria de Turismo. Avaliamos a viabilidade do local, do período e, em caso de viabilidade, entregamos prontinho. É de fato uma exposição muito acolhedora”, disse.

A votação também mediu o sentimento dos mogianos com relação à cidade. No resultado, 33,4% definiram como “carinho”, enquanto 27,9% optaram por “amor”, 24,5% escolheram “alegria” e 14,2% ficaram com “prazer”.

“Podemos dizer, na verdade, que é grande misto de sentimento e sensações. É muito significativo ter essa conjunção de boas energias celebrando o aniversário de Mogi das Cruzes”, concluiu Flávia.

O telefone da Coordenadoria de Turismo da Prefeitura de Mogi das Cruzes é o 4798-5196.