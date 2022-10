Parque aquático do Alto Tietê fica entre os mais visitados da América Latina em 2021

O complexo de lazer Magic City, localizado em Suzano, foi o 4° parque aquático mais visitado do Brasil, aponta ranking divulgado nesta segunda-feira (17). Considerando toda a América Latina, o empreendimento ocupa a 7° colocação da lista. No ano, o destino turístico – que mira crescimento e prepara novas atrações – recebeu 467 mil visitantes.

Esse foi o terceiro ano consecutivo que o parque de Suzano conquistou destaque em nível internacional. Os dados são do relatório Theme Index. Uma nova área no parque aquático está em construção, com ritmo acelerado. O parque espera entregar novas atrações no próximo verão.

Com a desaceleração da pandemia de Covid-19 e as flexibilizações das restrições, todo o setor turístico do Brasil registrou um aumento no público e o Alto Tietê não é exceção. Em 2021, o parque comemorou o crescimento de 32% em comparação com o ano de 2020, quando o complexo recebeu 355 mil visitantes.

Um dos fatores decisivos para o bom desempenho no ranking é a localização estratégica. Na cidade de Suzano, a apenas 60 quilômetros da capital paulista, o Magic City é o parque aquático mais visitado da região metropolitana de São Paulo. Além dos investimentos no setor de hotelaria. O parque saltou de 64 quartos da pousada Magic City para mais de 530 leitos nos últimos anos com a abertura de duas novas pousadas, a UpVille e Eko Suites.

Considerando o desempenho dos parques brasileiros, a primeira posição do ranking Theme Index é ocupada pelo Thermas dos Laranjais (Olímpia, SP), com cerca de 1,2 milhão de visitantes, seguido pelo Hot Park Rio Quente (Caldas Novas, GO) com 933 mil visitantes e o Beach Park (Aquiraz, CE) ocupa a 3ª posição com 500 mil turistas. O Magic City aparece em 4º lugar com 467 mil visitantes, seguido pelo Thermas Water Park (São Pedro, SP) com 452 mil visitantes em 2021.