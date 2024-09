Parque Airton Nogueira inaugura atividades físicas gratuitas em Mogi das Cruzes 

Parque oferece 180 vagas gratuitas para atividades físicas

No domingo (14), a Prefeitura de Mogi das Cruzes inaugurou o Parque Airton Nogueira, um espaço amplo e moderno que promete se tornar um ponto de encontro para a prática de esportes e atividades físicas na cidade. Localizado no Jardim Marica, o parque já está com inscrições abertas para 180 vagas de atividades físicas gratuitas, oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os interessados podem se inscrever de forma on-line pelo link: https://mogidascruzes.digital.esp.br/tiposdeturmas/todas.

As vagas disponíveis são divididas entre seis turmas de condicionamento físico, totalizando 120 vagas, e duas turmas na praça dos esportes, com 60 vagas. As aulas de condicionamento físico são destinadas a pessoas a partir de 16 anos, sendo que duas turmas são exclusivas para a população com 60 anos ou mais. Já as práticas na praça dos esportes oferecem uma variedade de modalidades esportivas, permitindo que os participantes desfrutem de atividades, como vôlei e basquete, de forma livre e espontânea, sob a orientação de educadores físicos.

O Parque Airton Nogueira faz parte do programa Viva Mogi, um conjunto de obras que visa a melhoria da infraestrutura urbana e a promoção de qualidade de vida. Com uma área total de 139.478,04 m², o parque é equipado com diversas estruturas, incluindo um campo de futebol, quadras de areia, quadras de tênis, quadras poliesportivas, quadras de basquete 3×3, além de um espaço dedicado a pets, pergolados, uma Academia da Terceira Idade (ATI), playground, praça de convivência, arena de lutas, parkour e uma pista de caminhada e ciclovia. O local também conta com um sistema de drenagem eficiente, reservatório de água, sanitários e vestiários, e estacionamento com capacidade para 170 veículos. Para completar, o parque terá um sistema de microgeração de energia fotovoltaica, reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

O horário de funcionamento do parque é de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 18h. A diversidade de atividades oferecidas no local reflete o objetivo da prefeitura em promover a saúde e o bem-estar da população, incentivando a prática de esportes e atividades físicas.

As atividades estão sujeitas a alterações, mas todas são gratuitas, proporcionando uma ótima oportunidade para os moradores de Mogi das Cruzes se manterem ativos e saudáveis.

Programação das turmas de condicionamento físico:

– Condicionamento Físico Adulto

– Turma 1: 16 a 59 anos | Aulas: segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h30

– Turma 2: 16 a 59 anos | Aulas: terças e quintas-feiras, às 7h30

– Condicionamento Físico Idoso

– Turma 1: 60+ | Aulas: segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h30

– Turma 2: 60+ | Aulas: terças e quintas-feiras, às 7h30

– Condicionamento Físico

– Turma 3: 16+ | Aulas: segundas, quartas e sextas-feiras, às 14h

– Turma 4: 16+ | Aulas: terças e quintas-feiras, às 14h

– Praça dos Esportes

– Turma 1: 12+ | Aulas: segundas, quartas e sextas-feiras, às 9h40

– Turma 2: Livre | Aulas: terças e quintas-feiras, às 15h

O parque disponibiliza atividades recreativas para o bem estar dos cidadãos