Parque Airton Nogueira, em Mogi das Cruzes, recebe o Dia de Brincar

No sábado (26), o Parque Airton Nogueira recebe o projeto “Dia de Brincar – Festival de Artes Brincadeiras e Diversão”, das 9 às 17 horas, com programação inteiramente gratuita. O evento é realizado pelo Studio Casa 7, com produção do Instituto Criarte (IC), via Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes e com patrocínio do grupo CS Brasil.

Segundo Mateus Sartori, que comanda o Studio Casa 7 e preside o IC, as famílias, especialmente as crianças, poderão desfrutar de diversos brinquedos infláveis gigantes, cama elástica, escultura de bexigas, oficinas de desenho e pintura, além de pintura facial. Em parceria com o Instituto Embu, quem for ao projeto poderá participar de atividades socioambientais.

“O brincar é uma atividade fundamental na vida das crianças, desempenhando um papel crucial na sua socialização, convivência e desenvolvimento do respeito mútuo. Quando as crianças brincam juntas, elas aprendem a compartilhar, a resolver conflitos e a respeitar as opiniões e limites dos outros”, explica Sartori, se referindo à importância do fomento deste tipo de projeto na Cidade.

Além das atrações já citadas, às 11h30, todos poderão conferir a apresentação musical “Tra Lá Lá e a Festa na Roça”. Dois amigos se encontram na floresta: um grilo e uma borboleta. Eles sonham em descobrir parcerias para montar uma banda. A experiência se dá com canções da Cultura Popular e com a participação do público, que é convidado a entrar nessa aventura do início ao fim do espetáculo. O “Tra Lá Lá” é formado pela cantora e pesquisadora Aline Chiaradia e por Camila Valiengo, doutora em música, pedagoga e pianista.

Já às 12h30, será a vez da garotada interagir com os atores e atrizes da peça teatral “Os Piratas na Ilha do Tesouro Perdido”, da EK Produções. Com efeitos especiais, sustos e muita confusão, os piratas chegam à ilha com apenas um pedaço do mapa e terão de procurar as outras partes, com a ajuda do público, para encontrarem o tesouro.

A peça de teatro terá o auxílio de intérprete de Libras e também serão distribuídos protetores auriculares para as crianças e demais pessoas com sensibilidade auditiva. Durante todo o evento haverá uma pessoa para dar suporte na comunicação.

O “Dia de Brincar” também se tornará mágico com a participação de Cosplays do Homem-Aranha, Elza da Frozen, Hulk, Skye (Patrulha Canina) e do porco-espinho mais rápido do mundo, o Sonic. Lembrando que, em caso de chuva, as atividades serão canceladas e será agendada uma nova data.

Orientações

Os organizadores recomendam que os visitantes levem garrafas de água para hidratação; protetor solar e repelente, já que o Parque Airton Nogueira fica em uma área ambiental.

Nesta edição do Dia de Brincar, quem puder levar um brinquedo novo ou usados, em bom estado, para a campanha “Natal de Sorrisos”, do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

Das 9h às 17h, as crianças poderão se divertir com brinquedos e pintura facial