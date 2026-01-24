Parceria institucional viabiliza primeira reunião do CCV no Alto Tietê

A primeira reunião do Conselho do Comércio Varejista do Estado de São Paulo (CCV) realizada no Alto Tietê ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes, a partir de uma parceria institucional entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e o Condemat+. O encontro marcou a integração entre o poder público e o setor produtivo, fortalecendo o diálogo regional sobre o desenvolvimento do varejo.

A reunião, realizada no dia 16 de janeiro, às 11h, no Auditório da Unidade II da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, no Centro, integrou a Reunião Ordinária do CCV, um dos principais fóruns de articulação, diálogo institucional e fortalecimento do varejo no Estado de São Paulo.

O encontro contou com a presença do presidente em exercício da Fecomercio-SP, Ivo Dall’Acqua Júnior; do presidente do CCV, Antônio Deliza Neto; do prefeito de Arujá e presidente do Condemat+, Luís Antônio de Camargo; e da representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Mariana Rodrigues. Também participaram Valterli Martinez, vice-presidente da FecomercioSP e presidente do Sincomércio do Alto Tietê e da CDL Mogi das Cruzes, além de secretários municipais de Desenvolvimento Econômico de Poá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba.

Vereadores, representantes de sindicatos do comércio, associações empresariais e lideranças regionais também estiveram presentes, ampliando o debate sobre os desafios e oportunidades do setor varejista no Alto Tietê.

Como encaminhamento da reunião, foram iniciadas articulações para parcerias estratégicas no âmbito da FecomercioSP, por meio do CCV e do Sincomércio do Alto Tietê, com foco no fortalecimento do varejo regional, na modernização do setor e na ampliação do diálogo institucional com os municípios.

O Conselho do Comércio Varejista reúne mais de 80 sindicatos empresariais do comércio varejista em todo o território paulista. Por meio dessa ampla base sindical, o Conselho atua na defesa dos interesses do empresariado, promovendo o diálogo permanente, a articulação institucional e a formulação de demandas jurídicas e econômicas, além de participar ativamente das negociações das convenções coletivas de trabalho.

Esse trabalho conjunto é considerado fundamental para compreender a realidade dos municípios e fomentar o desenvolvimento do varejo paulista, setor que se destaca como um dos principais motores do crescimento econômico do Estado de São Paulo. Atualmente, o CCV representa a maior base organizada do varejo no Brasil, contribuindo diretamente para a formulação de políticas públicas mais equilibradas, proporcionais e alinhadas à realidade dos empresários, promovendo segurança jurídica e um ambiente de negócios mais saudável.

O Conselho do Comércio Varejista integra a FecomercioSP, entidade que representa o comércio de bens, serviços e turismo no Estado de São Paulo. A iniciativa reforça o compromisso conjunto das entidades representativas e dos municípios com o desenvolvimento econômico regional, a modernização do comércio e a atuação integrada entre poder público e iniciativa privada, fortalecendo o diálogo institucional e promovendo avanços concretos para o varejo paulista.

Legenda:

Encontro reuniu lideranças do varejo, autoridades políticas e representantes municipais em Mogi das Cruzes