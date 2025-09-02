Parceria entre Sebrae-SP e Prefeitura de Mogi das Cruzes identificará potencialidades e desafios do turismo 

O Sebrae-SP no Alto Tietê firmou parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Coordenadoria de Turismo para aplicar a partir desta terça-feira (2) uma solução voltada para fortalecer o setor. A iniciativa, que traçará inicialmente um diagnóstico do turismo local, contará com a aplicação de consultorias estratégicas com foco no fomento das potencialidades da cidade.

A iniciativa é promovida pelo Sebrae-SP e tem como objetivo mapear dados estratégicos e identificar os principais atrativos e vocações turísticas do município – que completou 465 anos no dia 1º de setembro. “Mogi das Cruzes tem uma vocação natural para o turismo, com belezas naturais, atrações históricas e religiosas, além de uma rica gastronomia e expressões culturais. Também se destaca pelas atividades produtivas ligadas ao agronegócio, que fortalecem o turismo rural. O setor tem grande potencial na região, e esse suporte do Sebrae-SP contribuirá significativamente para o seu desenvolvimento”, afirma Samira Gardziulis, gestora regional de Turismo e Economia Criativa do Sebrae-SP no Alto Tietê.

O diretor de Turismo, Luiz Martins, lembra que Mogi das Cruzes é a cidade mais antiga da região do Alto Tietê – Região Metropolitana de São Paulo. “Nossa cidade é uma grande potência para o turismo regional, cercada por toda essa exuberante biodiversidade da Mata Atlântica, rica em patrimônios históricos, parques e pontos turísticos. É um grande presente para nossa gestão receber essa formação continuada que nos certificará ao final do programa com a certificação de Cidade Empreendedora”.

Parte do programa Cidade Empreendedora do Sebrae-SP, esta consultoria especializada visa apoiar a gestão municipal com soluções estratégicas voltadas ao desenvolvimento econômico local. Atualmente, a iniciativa já atende a cidade de Salesópolis com a gestão turística local, e agora se estende para Mogi das Cruzes e em breve para Biritiba Mirim.

Durante 18 meses, um consultor do Sebrae-SP irá acompanhar de perto três gestores municipais com foco no levantamento de potencialidades e desafios do setor. As informações coletadas servirão de base para a formulação de soluções práticas e ações de aprimoramento, por meio de consultorias especializadas.

