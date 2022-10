Pará investiga possível caso de poliomielite em criança de 3 anos

A Secretaria de Saúde do Pará investiga um caso suspeito de poliomielite em uma criança de 3 anos. Caso seja confirmado, será a primeira vez em 33 anos que o poliovírus é identificado no Brasil. A doença está erradicada no Brasil desde 1989.

O vírus teria sido detectado em testes feitos com as fezes da criança, que apresentava mialgia, febre, dores musculares e redução motora nas pernas.

A poliomielite – também conhecida como pólio ou paralisia infantil – é uma das doenças mais perigosas do mundo. O vírus é altamente contagioso e pode causar quadros graves, como a paralisia dos membros inferiores, com consequências importantes para o resto da vida, como sequelas esqueléticas e motoras.

A transmissão se dá pelo contato direto com secreções eliminadas pela boca ou pelas fezes do indivíduo infectado. O poliovírus se aloja no intestino e na garganta do paciente, onde se multiplica até entrar na corrente sanguínea — uma vez circulando no corpo, sem tratamento, pode atingir o cérebro.

Em casos mais severos, o vírus pode atingir os neurônios motores e causar a paralisia, ou desencadear um quadro de meningite, condição que pode levar à perda de audição e visão, epilepsia e paralisia.

Campanha prorrogada

A campanha de vacinação contra a poliomielite, que ocorre desde agosto, foi prorrogada novamente devido sua baixa adesão. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a imunização agora ocorrerá até 30 de outubro