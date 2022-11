Papo Tecnológico vai debater a nova lei de Inspeção Predial

O 44º Papo Tecnológico aeamc, realizado na próxima quarta-feira, dia 30 de novembro (quarta-feira), às 19 horas, vai debater a nova Lei de Inspeção Predial, a Lei nº 7658/2021. O evento presencial e gratuito, na sede da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc), deve reunir profissionais da Engenharia e Arquitetura, representantes do comércio e de condomínios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por este link.

A Lei Ordinária nº 7658, aprovada pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes no ano passado, foi revista e modificada, e agora aguarda a regulamentação da Prefeitura de Mogi. O texto estabelece a obrigatoriedade da Certificação de Inspeção Predial nas edificações públicas e privadas da cidade, entre outras providências.

A intermediação será do arquiteto Paulo Pinhal, conselheiro da aeamc, e os convidados serão Luiz Claúdio Martins, diretor do Sincomércio Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê; o engenheiro civil Joni Matos Incheglu, diretor administrativo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) e conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Civil da entidade; a engenheira ambiental e arquiteta Ana Maria Abreu Sandim, diretora da aeamc e professora na Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), e o advogado David Gomes, Especialista em Direito Condominial e Diretor da Help Administradora de Condomínios.

O Papo Tecnológico foi criado pela aeamc durante a pandemia de Covid-19 para debater questões da área tecnológica no formato online, e atualmente conta com edições no formato híbrido. O evento também será transmitido pelo canal do YouTube da aeamc.



Serviço:

44º Papo Tecnológico aeamc “Inspeção Predial”

Dia 30 de novembro (quarta-feira), às 19 horas

Local: Auditório da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (aeamc), na rua Júlio Perotti, 57, Jardim Armênia

Inscrições pelo link: https://forms.gle/2Ytk4y2KUQUrwvst8