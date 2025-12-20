Papai Noel leva a magia do Natal à Santa Casa de Mogi

Caravana da alegriaemocionou crianças e adultos

Na quarta feira (10), o encanto se materializou em cada parte da Santa Casa de Misericórdia da Mogi das Cruzes. Tudo por conta do Papai Noel que trouxe uma potente caravana de alegria, envolvendo crianças e adultos. Com uma iniciativa da Associação de Voluntários da Santa Casa de Mogi das Cruzes (Avosc), o cortejo natalino percorreu todos os setores do hospital, onde foram distribuídas guloseimas.

“Não tem idade. Todos se alegram! É como mágica! O dia do cortejo natalino é um dos que mais me dão satisfação, porque é tudo muito simples, mas desperta sentimentos gigantescos”, comenta Miriam Nogueira do Valle, presidente da Avosc e também provedora da Santa Casa. Ela organiza a ação todo ano, em que consegue levar um pouco de alegria e muito acolhimento a quem passa por momentos difíceis.

A caravana seguiu conquistando o público e colocando os acordes de felicidade no ambiente hospitalar. As crianças e os adultos tiraram fotos com o Papai Noel e entraram no embalo da música suave conduzida por Andreia Fernanda Pires. Ela trabalha no setor de Tecnologia de Informação (TI) do hospital, mas, na caravana do Papai Noel, ela é a violinista e formidável intérprete.

O grupo animado incluiu as chamadas “Meninas de Rosa”, voluntárias da Avosc. O próprio Papai Noel, Elder Coutinho Pires, também é voluntário da entidade. O grupo distribuiu as guloseimas e palavras de carinho ao público. Os pacientes que estavam internados no hospital ganharam um mimo adicional: cada um recebeu uma toalhinha e um sabonete de presente.

No período da tarde, o movimento foi na capela da Santa Casa, com missa e culto evangélico de encerramento do ano. As preces foram direcionadas à recuperação dos enfermos, à força para as famílias e à gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas.

Alegria e emoção em cada setor: o bom velhinho, um violonista e as “Meninas de Rosa” levaram mimos e mensagens de carinho à instituição filantrópica