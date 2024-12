Papai Noel da ACMC leva alegria aos bairros de Mogi das Cruzes e aquece o comércio local

Papai Noel da ACMC levará sorrisos e encanto às crianças

Neste fim de ano, o Papai Noel da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) percorrerá três bairros da cidade, levando alegria, esperança e uma mensagem de paz para a população. A iniciativa, além de encantar crianças e adultos, busca movimentar o comércio local, aproveitando o aumento no poder de compra motivado pelo pagamento da segunda parcela do 13º salário, que será efetuado até 20 de dezembro.

As visitas do Papai Noel começaram no dia 18 de dezembro, no distrito de Brás Cubas, onde ele percorreu o corredor comercial da rua Dr. Deodato Wertheimer. No dia 19, foi a vez de César de Souza, especialmente na avenida Ricieri José Marcatto, ponto que conta com uma unidade do Shibata Supermercados. No dia 20, o Centro da cidade receberá a visita do bom velhinho. Em todos os dias, a programação se inicia às 9h, com ponto de partida na sede da ACMC, localizada na aua Barão de Jaceguai, nº 674, e se estende até às 16h, quando o Papai Noel retorna à Associação.

A ação integra a campanha Natal Premiado da ACMC, que oferece aos consumidores a chance de ganhar três grandes prêmios: um celular, um notebook e uma motocicleta. A cada R$ 60 em compras nas lojas participantes, os clientes recebem um cupom para concorrer. O sorteio acontecerá no dia 26 de dezembro, às 11h, na praça Coronel Benedito Almeida (praça da Matriz), no centro de Mogi das Cruzes.

Segundo a presidente da ACMC, Fádua Sleiman, a expectativa é que a campanha estimule o espírito natalino e fortaleça o comércio local. “Com a presença do Papai Noel e a campanha, a Associação Comercial de Mogi das Cruzes espera estimular o espírito natalino e reforçar a importância do apoio ao comércio da cidade, que é fundamental para o aquecimento da economia local neste período de festas. A expectativa da ACMC é a de que as compras de Natal cresçam em até 10% em comparação com 2023”, afirmou.

