Papai Noel chega ao Suzano Shopping neste domingo com teatro, música e parada natalina

Programação festiva e gratuita traz atrações encantadoras para a recepção do personagem mais esperado desta época; “Natal Presente” é o tema da campanha deste ano

Um momento mágico e de muita alegria para reunir a família e começar oficialmente a temporada mais encantadora do ano! Assim será, neste domingo (9), a chegada do Papai Noel no Suzano Shopping, a partir das 14h, com atrações para as crianças e famílias, como espetáculo teatral, coral e parada de Natal e a inauguração da decoração especial do shopping para as celebrações.

A programação para a recepção do Noel, totalmente gratuita, terá início às 14h, com distribuição de balões e gorros natalinos para a garotada. Às 15h, começa a concentração com mestre de cerimônias, e às 15h30 o público assistirá ao espetáculo “O Presente de Aurora”. A peça narra a divertida aventura de um duende atrapalhado e seus amigos à procura do presente desaparecido da garotinha Aurora.

A partir das 16h, haverá apresentação de um coral natalino com canções consagradas desta época no repertório.

Ponto alto do domingo, Papai Noel chega às 16h30. A festa segue com parada natalina pelos corredores do shopping, com direito à passagem pela praça de eventos, onde a decoração especial será inaugurada, e prossegue até o trono do Noel.

Decoração

“Natal Presente” é o tema escolhido para a campanha deste ano. A decoração do empreendimento promete encher os olhos dos visitantes com elementos e adereços tradicionais, nas cores verde, vermelho, dourado e cobre – que remete também à identidade do shopping. Guirlandas, caixas de presentes, muita iluminação, brinquedo Montessori, entre outros, compõem o cenário principal.

Outros pontos do shopping também serão decorados, assim como a área externa, que receberá luzes em tons quentes com laços iluminados.

Acessibilidade

Neste ano, Papai Noel terá um espaço próprio no corredor próximo da Entrada Ipês. Outro diferencial é que o bom velhinho contará com uma poltrona acessível, com uma parte removível, para receber pessoas que utilizam cadeiras de rodas, com muito mais conforto.

Atendimento do Noel

A partir deste domingo, Papai Noel estará em seu trono, todos os dias, para atender as crianças e famílias. A garotada pode levar cartinhas, conversar e tirar fotos das 15h às 21h (com pausa das 17h às 18h) até dia 23 de dezembro. No dia 24, véspera do Natal, o bom velhinho atenderá das 10h às 16h.

