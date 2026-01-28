PAM Alto Tietê anuncia nova coordenação para o biênio 2026–2027





O Plano de Auxílio Mútuo (PAM) Alto Tietê tem uma nova coordenação para o biênio 2026–2027. A partir deste ano, o grupo passa a ser coordenado por Thaís Shishito dos Santos Silva, primeira mulher a assumir a função. O PAM Alto Tietê reúne atualmente 20 empresas e 13 entidades que atuam de forma integrada na prevenção e no combate a emergências na região.

O grupo, com mais de 30 anos de atuação, se destaca pela organização e pelo trabalho conjunto voltado à resposta rápida em casos de acidentes. Um dos diferenciais do PAM Alto Tietê é a capacitação contínua de suas equipes e a forte sinergia com entidades como o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e outros órgãos oficiais, que disponibilizam equipamentos e equipes especializadas para a prevenção e o atendimento a emergências.

Com 11 anos de experiência no PAM Alto Tietê, a nova coordenadora destaca que a expansão do grupo, por meio da atração de novas empresas, e o fortalecimento da marca estão entre as prioridades da gestão. A coordenação também seguirá investindo na atualização contínua dos participantes e no fortalecimento do apoio mútuo entre as instituições envolvidas.

Para Thaís, embora a área de segurança seja ocupada majoritariamente por homens, o PAM Alto Tietê sempre atuou sem distinções. “Assumir a coordenação é um orgulho muito grande, que vai além da representatividade feminina ou da ocupação de um cargo. Encaro esse momento como um marco importante na evolução do grupo, pela quebra de paradigmas e pela oportunidade de contribuir com novas perspectivas de liderança em um ambiente técnico e colaborativo. Essa é uma forma de retribuir o apoio que recebi do grupo, mesmo quando ainda era a única mulher representante de empresa”, destaca.

O PAM Alto Tietê estabelece diretrizes de coordenação e promove a integração de esforços, com foco na eficiência do atendimento a ocorrências como incêndios, vazamentos de produtos perigosos e outros eventos que possam representar riscos às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente.

A estrutura do PAM é sustentada por pilares estratégicos que garantem agilidade e confiabilidade nas operações, como uma rede exclusiva de comunicação via rádio, controle contínuo de prontidão por meio de checklists, treinamentos permanentes ministrados por profissionais de referência e a realização periódica de simulados de emergência.

O programa também promove reuniões técnicas com visitas às empresas participantes, permitindo o reconhecimento de riscos e estruturas, além da constante atualização de normas e procedimentos, fortalecendo uma sólida cultura de cooperação e apoio mútuo.

Thaís Shishito dos Santos Silva assume a coordenação e se torna a primeira mulher à frente do grupo, que atua há mais de 30 anos na prevenção e resposta a emergências na região

