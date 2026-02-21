“Pagodeando no Parque” movimenta domingos no Centenário

O Parque Centenário, em Mogi das Cruzes, passou a receber o projeto “Pagodeando no Parque”, que teve início no dia 15, domingo de Carnaval. As apresentações acontecem sempre aos domingos, das 13h às 17h, reunindo música e entretenimento em um dos espaços mais frequentados da cidade.

A ideia surgiu quando Luiz, integrante do grupo Pagodeando, passeava pelo parque em um dia de grande movimento. Ao perceber o potencial do local, considerado um dos mais bonitos e visitados de Mogi, enxergou a oportunidade de levar o pagode ao público ao ar livre e ampliar a visibilidade do trabalho do grupo no município.

O nome do projeto, “Pagodeando no Parque”, também foi escolhido por Luiz. A proposta é simples e direta: oferecer entretenimento e lazer à população, por meio da música, fazendo o que os integrantes mais gostam, que é tocar e alegrar as pessoas.

O grupo atua há três anos na cena musical. Atualmente, a formação fixa é composta por Abraão e Luiz, ambos naturais de Mogi das Cruzes, além de músicos freelancers que participam das apresentações. A identidade musical é o pagode, considerado a essência do grupo. No entanto, o repertório inclui outros estilos adaptados ao ritmo do pagode, mantendo a característica jovem, irreverente e alegre dos integrantes.

Segundo o grupo, o repertório apresentado no parque segue a linha do que já costumam tocar em seus shows, mesclando pagode e outros estilos dentro da mesma linguagem musical. A interação com o público é uma das prioridades, com a proposta de que as apresentações sejam descontraídas e que todos possam aproveitar o momento de lazer.

Para Abraão, projetos gratuitos como esse têm impacto positivo na cidade. “Eu creio que vai agregar muito para a cidade. Quanto mais entretenimento tiver, é melhor. O povo precisa disso. Música é vida, é cura, é energia boa”, afirmou.

Abraão e Luiz, do Grupo Pagodeando, comandam o projeto “Pagodeando no Parque”, com apresentações aos domingos no Parque Centenário, em Mogi



