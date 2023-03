Pagode do Canta agita o Theatro Vasques em evento beneficente

O Frenéticos Mogi e o Fundo Social promoveram na noite de quarta-feira, dia 22, Um Pagode no Theatro Vasques. O evento ganhou este nome e foi realizado para arrecadar alimentos e pacotes de absorventes com foco em atender as famílias mogianas que foram afetadas pelas chuvas que castigaram a cidade no início deste ano. O show foi protagonizado pelo grupo Pagode do Canta que não cobrou o cachê e fez um lindo espetáculo de fazer a plateia levantar da poltrona para aplaudir os músicos. O público que estava lá para se divertir também pode espalhar o bem através das doações realizadas, uma vez que cada quilo de alimento e pacote de absorvente doado era trocado por um ingresso.

Cerca de 134 quilos de alimentos foram destinados ao Fundo Social de Mogi das Cruzes no final do evento e devem beneficiar parte das 500 famílias que estão sendo acompanhadas pelo Plano Verão da cidade e tiveram seus lares devastados por conta das chuvas. Além disso, um total de 1.299 absorventes (quase 100 pacotes) serão distribuídos pelo projeto Tia Chica em combate à pobreza menstrual ainda neste mês de março, mês em que é celebrado o Dia Internacional das Mulheres.

A entrega das doações ocorreu no próprio Theatro Vasques pelo fundador do grupo Frenéticos (mais conhecido pelo Bloco de Carnaval que leva o mesmo nome) e vereador de Mogi das Cruzes, Milton Lins, o Bi Gêmeos, para o presidente do Fundo Social, Marcio Maldonado.

Bi Gêmeos enalteceu a união de esforços entre o Pagode do Canta, Fundo Social e Secretaria de Cultura para que o evento se realizasse, o incentivo a valorização dos espaços culturais e artistas da cidade, bem como a importância de promover ações que espalhem a solidariedade entre os mogianos e atendam quem precisa de auxílio, sem deixar de destacar que essa foi a proposta do evento.

Já o presidente do Fundo Social agradeceu a parceria, as doações e se comprometeu a fazer com que os alimentos e absorventes cheguem até as famílias cadastradas.