Paella da AEAMC reúne associados, parceiros e poder público

Em um evento consolidado e bem recebido pelos mogianos, a Paella da AEAMC, tradicional evento promovido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC), reuniu mais de 90 pessoas entre associados, representantes de empresas parceiras, membros do poder público, diretoria da entidade e a superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, e a diretora comercial do semanário, Muriel Pupo, na sexta-feira (8).

Realizado sempre no mês de agosto, o encontro acontece no espaço gourmet do Rui, no Arrumando a Casa, localizado na avenida Presidente Castelo Branco, em Mogi das Cruzes. O objetivo é proporcionar uma noite agradável de interação entre todos os participantes, trazendo a reunião de amigos e conhecidos em um momento de lazer.

O evento se tornou uma tradição da associação desde que foi idealizado pelo atual conselheiro e ex-presidente Jolindo Rennó, e, nesta edição, marcou a 12ª realização da festa.

Segundo Miguel Assis, presidente da Associação dos Engenheiros, a Paella da AEAMC é um momento de confraternização e fortalecimento dos laços entre os associados e parceiros. “É o momento de um encontro descontraído onde todos podem desfrutar de boa comida, bebida e companhia”, destacou Miguel.

Com a tradição consolidada, a Associação já planeja a próxima edição do evento, mantendo o compromisso de promover encontros que reforcem a integração e a amizade entre os participantes.

Tradição da AEAMC, evento reuniu mais de 90 pessoas em noite de confraternização.