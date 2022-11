Padre Jefferson André, da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ferraz, morre aos 27

A Diocese de Mogi das Cruzes comunicou o falecimento aos 27 anos, do Revmo. Pe. Jefferson Calidonio André, vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Ferraz de Vasconcelos, no início da tarde deste domingo, dia 06 de novembro, em decorrência de uma broncopneumonia, no Hospital das Clínicas, em São Paulo (SP), onde estava internado desde quarta-feira, dia 03 de novembro.

Pe. Jefferson Calidonio André nasceu em São Paulo (SP) no dia 10 de janeiro de 1995, foi ordenado presbítero neste ano, em 11 de junho, pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini, na Catedral Sant’Ana. O sacerdote ingressou no Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus em 2013. Realizou estágio pastoral nas paróquias: São José Operário, no distrito de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes; Nossa Senhora dos Remédios, em Salesópolis; São Pedro Apóstolo, no distrito de César de Souza, em Mogi das Cruzes; e na Nossa Senhora da Paz, em Ferraz de Vasconcelos, onde também, exerceu o ministério diaconal e estava como vigário paroquial.

Nos unimos em oração pelo descanso eterno do Pe. Jefferson Calidonio André, pelo conforto dos familiares, do nosso bispo e clero diocesano.

O velório será na Paróquia Nossa Senhora D’Ajuda, em Itaquaquecetuba (SP), em horário a ser definido. Os horários do velório, das missas exequiais e do sepultamento serão informados a posteriori.