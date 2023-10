Padre Fábio de Melo se apresenta em Itaquá no dia 12

No dia 12 de outubro, em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida e das Crianças, Itaquaquecetuba terá uma programação especial para os dois públicos.

O cronograma começa às 9h30, no largo da Vila São Carlos, com a missa presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, e a presença dos párocos da cidade.

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Parque Ecológico Mario do Canto será palco de muita diversão para as crianças, das 10h às 16h, com show da dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, da Palavra Cantada, trazendo sucessos como “Criança não trabalha”, “Sopa”, “Ora Bolas” e “Pindorama”. Haverá, ainda, brinquedos infláveis à vontade e distribuição de pipoca, algodão doce e bola.

E às 20h30, de volta ao largo da Vila São Carlos, a Secretaria de Cultura traz ao palco o show do Padre Fábio de Melo. “Mais uma oportunidade de promover eventos bonitos e organizados para a nossa cidade de acordo com a tradição. Nossas crianças e fiéis merecem esse respeito e cuidado”, destacou o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues.