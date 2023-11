Pacientes diabéticos devem redobrar a atenção com a Saúde Bucal

No dia 14 de novembro, diversos países ao redor do globo comemoram o Dia Mundial da Diabetes. A data é um alerta para conscientização sobre a doença, para que os pacientes tenham acesso rápido ao diagnóstico e ao tratamento adequado. A Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Mogi das Cruzes (APCD-RMC) esclarece que pessoas diabéticas precisam redobrar a atenção com a saúde bucal e incluir as visitas periódicas aos consultórios odontológicos como parte da rotina de cuidados.

Estima-se que cerca de 9% dos brasileiros convivam com a diabetes, doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, com reflexos e sintomas em diversas partes do corpo, incluindo toda a cavidade da boca. Os pacientes com diabetes têm alto risco de desenvolver problemas bucais uma vez que o descontrole da glicemia pode ter interferência na produção salivar, aumentando a formação de placas bacterianas e o índice de cáries.

Em decorrência da doença, distúrbios de cicatrização e redução da capacidade imunológica também podem ser observados nos pacientes que, dessa forma, ficam mais suscetíveis a infecções. Os problemas de saúde bucal mais comuns entre os diabéticos são a gengivite e a periodontite, estágio mais avançado da inflamação na gengiva, inclusive com perdas ósseas.

Orientação

O vice-presidente da APCD, Alexandre Balbi, explica que as pessoas com diabetes devem realizar visitas periódicas ao cirurgião-dentista, com intervalo de pelo menos seis em seis meses, ou de acordo com a indicação em cada caso específico. Os pacientes também devem ainda ficar atentos a qualquer sinal de alteração na boca, especialmente inchaço ou sangramento nas gengivas, o que pode ser indicativo de infecção.

“A diabetes exige tratamento interdisciplinar e a Odontologia é parte fundamental para a qualidade de vida dos pacientes. O acompanhamento do cirurgião-dentista garante prevenção e tratamento de problemas mais graves na boca, que podem levar a perda de estruturas ósseas e, consequentemente, de dentes. Ou seja, estamos falando da preservação do sorriso, que garante qualidade de mastigação, fala e deglutição, além de autoestima”, esclarece Alexandre Balbi.

Outra orientação importante aos pacientes com diabetes é que mantenham uma rotina rigorosa de higiene bucal em casa. “É importante escovar os dentes após todas as refeições e, especialmente, fazer uso do fio dental para limpeza adequada da base da gengiva, afastando-se, dessa forma, os riscos de infecção”, reforça o vice-presidente da APCD-RMC.

