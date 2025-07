Ozzy Osbourne morre aos 76 anos e deixa o mundo do rock em luto

O mundo da música perdeu um de seus maiores ícones nesta terça-feira (22). Ozzy Osbourne, conhecido como o “Príncipe das Trevas” e uma das figuras mais lendárias do heavy metal, morreu aos 76 anos. A informação foi confirmada por sua família em comunicado oficial. “É com mais tristeza do que meras palavras podem expressar que informamos que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava com a família e cercado de amor. Pedimos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento”, diz a nota.

A morte de Ozzy acontece pouco tempo depois de sua última aparição pública: o emocionante show “Back to the Beginning”, realizado em 5 de julho em Birmingham, sua cidade natal. Diante de 45 mil fãs e com a formação original do Black Sabbath — Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward —, o vocalista se despediu dos palcos com emoção e gratidão. “Vocês não têm ideia de como me sinto – obrigado, de coração”, declarou no encerramento da apresentação, que contou com participações de grandes nomes como Metallica, Guns N’ Roses e Slayer.

Nos últimos anos, o cantor enfrentou uma batalha contra o mal de Parkinson, além de complicações na coluna que limitaram sua mobilidade e forçaram sua aposentadoria dos palcos em 2023. Apesar disso, nunca deixou de estar presente na cultura pop. Lançou álbuns, participou de parcerias musicais — como no hit “Take What You Want”, com Post Malone — e seguiu como referência para gerações, seja pela música, seja pela sua personalidade excêntrica, marcada por polêmicas e carisma.

A notícia de sua morte gerou comoção imediata nas redes sociais e no meio artístico. Artistas como Elton John, Rod Stewart, Gene Simmons e Questlove publicaram homenagens emocionadas. Clubes esportivos de sua cidade também prestaram tributo ao astro, que sempre manteve laços com Birmingham. Seus companheiros de banda resumiram o sentimento de milhões de fãs em todo o mundo com uma simples frase: “Ozzy Forever!”

Ozzy deixa a esposa Sharon Osbourne, com quem compartilhou vida pessoal e profissional por décadas, além dos filhos Aimee, Kelly, Jack, Jessica e Louis. O legado de Ozzy Osbourne transcende o palco: ele foi um símbolo de resistência, reinvenção e paixão pela música. Sua voz, sua história e sua presença seguirão vivas no coração do rock.