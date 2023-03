Ouvidoria passa a atender no térreo da Prefeitura

A Ouvidoria da Prefeitura de Mogi passou a atender no térreo do prédio-sede, em um ambiente de fácil acesso. A novidade agrada os cidadãos que preferem atendimento presencial ou que não têm acesso a um computador ou celular – já que os principais canais de atendimento são os telefones 156 (para registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios) e 162 (para pedidos de serviços), por meio dos quais também é possível acompanhar via protocolo o andamento das solicitações, tudo isso sem precisar sair de casa.

No último ano, a iniciativa alcançou a marca inédita de 92% das demandas respondidas. “A Ouvidoria é o canal oficial para solicitar serviços e reclamações. É de extrema importância que todos os pedidos sejam registrados nos canais 156 e 162 para que a Administração faça o encaminhamento aos setores responsáveis”, orienta o chefe de divisão Thiago Batalha, um dos idealizadores do novo formato da Ouvidoria.