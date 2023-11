Ouvidoria de Mogi tem projeto selecionado pelo GNOVA LAB do Governo Federal

O projeto OuvidoriAtiva, da Ouvidoria Municipal de Mogi das Cruzes, foi selecionado dentre dezenas de projetos inscritos em todo o Brasil, para o GNova Lab, do Governo Federal. Esta iniciativa é um programa de aceleração e mentoria de equipes para o desenvolvimento de competências e capacidades de inovação, no enfrentamento de problemas públicos complexos.

A ação é resultado de uma parceria firmada entre o Gnova Lab, Laboratório de Inovação em Governo da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), a Catálise Social e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud).

Em 2023, dezenas de projetos de todo o Brasil foram inscritos e Mogi das Cruzes teve o projeto OuvidoriAtiva selecionado, sendo único projeto de ouvidoria geral municipal do país a fazer parte do laboratório de inovação.

“O objetivo do programa é experimentar novas formas para resolver problemas públicos e apoiar as equipes no desenvolvimento de competências de inovação. Teremos uma imersão nos desafios, prototipagem e teste de soluções, sempre com metodologias ágeis e abordagens multidisciplinares”, explica o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha. “Vamos desenvolver soluções que depois serão aplicadas em Mogi das Cruzes”, completou.

Além de Batalha, o Ouvidor Geral do município Cléber Castanho, a supervisora de atendimento Ariane Queiroz e Andrea Costa, responsável pelo administrativo do departamento, também participarão do projeto. O CoLabs será conduzido de forma 100% presencial, com duração prevista até dezembro de 2024.

O Projeto OuvidoriAtiva

O projeto OuvidoriAtiva, da Prefeitura de Mogi das Cruzes, busca ampliar a participação e contribuição dos cidadãos no Órgão de Ouvidoria para avaliação e melhoria contínua da qualidade dos resultados das políticas pública.

A iniciativa visa agregar ao modelo tradicional de Ouvidoria, onde o cidadão registra suas demandas dos tipos ‘Reclamação, Elogio, Denúncia e Sugestões’ (ouvidoria reativa), um modelo de avaliação dos serviços públicos prestados.



Na prática, o projeto busca efetuar, por meio dos protocolos de serviços ou de registros de atendimentos realizados em um equipamento público, uma pesquisa de avaliação da qualidade do serviço prestado.

As informações resultantes serão compiladas pela Ouvidora, agrupadas por secretaria municipal e remetidas em relatórios periódicos ao responsável pela pasta.

“O diferencial do projeto será somar a inteligência do modelo tradicional de Ouvidoria, com a ampliação da participação cidadã de forma consistente, evitando avaliações genéricas ou de serviços que o cidadão não utilizou. Assim, poderemos avaliar a execução dos serviços públicos e propor melhorias preventivas ao Poder Executivo”, explicou o Ouvidor Geral do município, Cléber Castanho.