Ouvidoria de Mogi participará da 8ª edição do Connected Smart Cities & Mobility

A Ouvidoria Geral do município de Mogi das Cruzes se fará presente neste ano no Connected Smart Cities & Mobility, um evento nacional, que será realizado de 4 a 6 de outubro e é tido como a principal realização no âmbito de conexões e negócios das cidades inteligentes do Brasil. O chefe de Divisão e idealizador de um projeto que reformulou o fluxo de captação e encaminhamento de demandas da Ouvidoria local, Thiago Batalha, comandará palestra no dia 5 de outubro e apresentará a todos os resultados dessa iniciativa.

A partir do projeto, a Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes alcançou a marca inédita de 81% das demandas respondidas aos munícipes, com um tempo médio de espera de atendimento de 15 segundos. Entre as diversas ações executadas pela nova gestão, destacam-se a criação de uma equipe de fiscalização, o desenvolvimento de uma campanha motivacional que focou não nas críticas, mas sim nos elogios recebidos pelas equipes, além de uma nova postura de atenção aos pontos focais de cada Secretaria, a partir das demandas registradas. Tudo isso culminou em resolutividade e eficácia no setor.

A reformulação no atendimento da Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes está diretamente alinhada a uma das diretrizes da atual gestão municipal, que preza pela horizontalidade e troca permanente de experiências entre Secretarias, Coordenadorias e demais departamentos do Executivo Municipal, visando constantes ganhos em qualidade e eficácia na prestação do serviço público.

Em sua oitava edição, o Connected Smart Cities & Mobility tem como objetivo trazer soluções para tornar as cidades brasileiras mais desenvolvidas, inteligentes e conectadas. O evento tem um formato de múltiplos palcos e promove a integração entre conteúdo de alta qualidade, promoção de negócios e networking de impacto.

Em 2019, o CSCM reuniu 3.000 participantes, mais de 300 palestrantes e 50 expositores, distribuídos em 12 áreas de conteúdo em mais de 7.000 m². Um dos produtos do evento é o Ranking Connected Smart Cities, que em 2021 coletou dados e informações de todos os municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes (segundo estimativa populacional do IBGE em 2019), totalizando 677 cidades.

O Connected Smart Cities & Mobility Nacional 2022 será realizado no formato presencial entre os dias 4 e 5 de outubro e 100% digital no dia 6 de outubro de 2022. O evento presencial será no Centro de Convenções Frei Caneca – R. Frei Caneca, 569 – Consolação, São Paulo.