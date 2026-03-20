O Dia Mundial da Saúde Bucal, celebrado em 20 de março, reforça a importância da prevenção e dos cuidados diários com a higiene oral, especialmente com a chegada do outono, período que pode favorecer o surgimento de problemas bucais. Em Mogi das Cruzes, a Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) Regional chama a atenção para os impactos das mudanças climáticas típicas da estação.

De acordo com a entidade, fatores como a queda da temperatura e a redução da umidade do ar podem interferir diretamente na saúde da boca. Isso porque o ar mais seco tende a diminuir a produção de saliva, responsável por proteger naturalmente a cavidade bucal contra bactérias e manter o equilíbrio da microbiota oral.

Segundo o presidente da APCD regional, Paulo Henrique Oliveira, o período exige cuidados adicionais. “A saúde bucal não deve ser vista apenas como uma questão estética. Infecções na gengiva e outras doenças bucais podem impactar o organismo como um todo, especialmente quando não são diagnosticadas precocemente”, explica.

A diminuição do fluxo salivar pode aumentar o risco de cáries, sensibilidade dental e irritações na mucosa. Além disso, o outono coincide com maior incidência de gripes e infecções respiratórias, o que pode comprometer a rotina de higiene bucal e agravar quadros já existentes.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que doenças bucais afetam cerca de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo consideradas um dos problemas de saúde mais comuns globalmente, o que reforça a necessidade de atenção contínua ao tema.

Diante desse cenário, a APCD orienta a adoção de medidas simples no dia a dia, como manter a hidratação, realizar a escovação após as refeições, utilizar fio dental diariamente e ficar atento a sinais como sangramento gengival e sensibilidade ao frio. Outra recomendação é a troca da escova de dentes após episódios de gripe ou resfriado, evitando a permanência de microrganismos.

A entidade também destaca a importância das consultas periódicas ao cirurgião-dentista, que permitem o diagnóstico precoce e a prevenção de complicações, contribuindo para a saúde integral do organismo.

A Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas – Regional de Mogi das Cruzes atua na valorização da odontologia no Alto Tietê, com oferta de cursos de especialização e atendimentos à população, ampliando o acesso à saúde bucal na região.

A APCD Regional Mogi das Cruzes destaca a prevenção e consultas regulares ao dentista