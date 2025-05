Outback encanta Mogi com sabor marcante e experiência acolhedora

Primeira unidade da rede na região conquista o público local

Desde 2022, os moradores de Mogi das Cruzes passaram a contar com uma experiência gastronômica marcante e diferenciada: o Outback Steakhouse. Instalado no Mogi Shopping, essa foi a primeira unidade da rede no Alto Tietê, atendendo a um antigo desejo dos consumidores da região. A chegada do restaurante à cidade marcou o início de uma relação próxima com os mogianos, que rapidamente abraçaram o cardápio ousado e a hospitalidade acolhedora da marca.

A unidade mogiana é liderada pela sócia-proprietária Lara Lúcia da Silva, com o suporte da sócia regional Marcia Maria Piellusch. Desde a inauguração, o Outback se tornou um dos destinos preferidos de quem busca mais do que boa. A proposta da marca é oferecer uma experiência completa, com foco na qualidade dos pratos, no atendimento acolhedor e no ambiente descontraído inspirado na cultura australiana.

O cardápio é amplo e pensado para agradar diferentes paladares e gerações, com destaque para a Ribs on the Barbie, a costela suína com molho barbecue que é um dos carros-chefes da casa. A Bloomin’ Onion, a famosa cebola gigante e dourada, e as Kookaburra Wings, sobreasas de frango empanadas e crocantes, também estão entre os preferidos dos clientes. A experiência é complementada com itens icônicos como a caneca de chopp congelada, trazida pela marca ao Brasil, e o pão australiano servido como cortesia logo ao sentar-se à mesa.

A empresa acredita, também, que são os colaboradores que fazem a diferença na experiência do cliente e, por isso, investe fortemente em treinamento e oferece um plano de carreira sólido. “A valorização da equipe é um dos pilares que sustentam o sucesso da marca”, relata Lara.

A inovação é um diferencial que está no DNA do Outback. Desde suas famosas costelas até os novos lançamentos, a marca está sempre em busca de surpreender os clientes. Recentemente, o restaurante apresentou as Outback Boards, uma linha de tábuas generosas e criativas, pensadas para compartilhar com amigos e familiares. “As novas combinações reúnem clássicos da casa com toques sofisticados, como steaks de filet mignon com chimichurri, camarões empanados ao molho Creamy Fire, geleia de cebola roxa e a tradicional Junior Ribs com molho barbecue ou Billabong”, comenta a sócia-proprietária. As tábuas são acompanhadas pela nova Crunchy Potatoes e três acompanhamentos à escolha. Disponíveis apenas nas unidades físicas da rede, essas novidades trazem o conceito do #MomentoOutback em sua forma mais completa e saborosa.

Com 183 unidades espalhadas pelo Brasil e presença em 84 cidades, 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, e 23 países, o Outback Steakhouse se consolidou como uma marca que alia sabor marcante, atendimento descontraído e ambientes acolhedores. Em Mogi das Cruzes, o restaurante funciona de segunda a quinta-feira, das 11h30 às 22h; às sextas e sábados, das 11h30 às 23h; e aos domingos, das 11h30 às 22h.

Endereço: Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001 – Jardim Armenia,

Telefone: : (11) 4680-1303 / (11) 4293-0494

Instagram: @outbackbrasil

Loja de Mogi está instalada no Mogi Shopping