Ótica Kosmos: elegância e qualidade

Localizada estrategicamente no centro de Suzano, a Ótica e Relojoaria Kosmos é referência na cidade quando se trata de óculos e relógios de marcas renomadas. Sob a liderança de Angélica Takahashi, a loja se destaca pela variedade de produtos e serviços oferecidos.

A Ótica e Relojoaria Kosmos oferece uma seleção cuidadosa das melhores marcas do mercado. Entre os óculos, destacam-se grifes como Calvin Klein, Converse, Tomy Hilfiger, Love Moschino, Havaianas, Lievissimo, Azarro e Herweg. A diversidade de estilos permite atender a todos os gostos e bolsos. E, acompanhando as últimas tendências, a loja observa que os clientes têm mostrado ousadia na escolha de modelos. “Os óculos 2 em 1, que combinam lentes de grau e de sol, são os favoritos entre o público masculino. Já as opções coloridas são as mais procuradas pelas mulheres, refletindo a busca por estilo e personalidade”, explica Angélica.

A Kosmos assegura a excelência visual ao trabalhar com as melhores marcas de lentes do mercado, incluindo Hoya, Varilux, Zeiss, Shamir e Delta. Essa variedade permite atender às diferentes necessidades e preferências dos clientes, garantindo uma visão nítida e confortável.

E, com o compromisso de oferecer um serviço completo, a Ótica e Relojoaria Kosmos estabeleceu parcerias com clínicas oftalmológicas locais, como a Gardiencor e a Horus. Essas parcerias facilitam o acesso a exames de vista de qualidade, contribuindo para a saúde ocular dos clientes.

Para garantir a satisfação dos clientes, a Kosmos estabelece um prazo médio de entrega de 15 dias para óculos multifocais. E, para a comodidade de seus clientes, a loja aceita todas as bandeiras de cartões com opções de parcelamento em até 12 vezes. “Além disso, oferecemos descontos especiais para pagamento à vista”, reforça a proprietária.



Volta às Aulas

No período de volta às aulas, a Kosmos promove uma campanha especial com benefícios diferenciados para cada cliente. Entre descontos atrativos, bonificações em lentes e armações, e brindes especiais, a loja busca incentivar a renovação dos óculos para um ano letivo mais confortável e estiloso.

A Ótica e Relojoaria Kosmos está aberta de segunda a sexta, das 09h00 às 18h00, e aos sábados, das 09h00 às 16h00.

Ótica e Relojoaria Kosmos

Rua Benjamim Constant, 818 – Suzano

Tel/WhatsApp:

(11) 4746-113 –