Oswaldo Montenegro se apresenta em Mogi no dia 20

O cantor Oswaldo Montenegro fará um show especial e intimista em Mogi das Cruzes, no próximo dia 20 de agosto. No palco do salão social do Clube Náutico Mogiano, revezando a viola de 12, o violão de 6 e o piano, ele apresentará a turnê ‘Lembrei de Nós’.

Neste espetáculo, além da música-título e outras novas composições, como ‘Não há Segredo Nenhum’, o cantor-compositor interpreta grandes sucessos. Fazem parte do repertório ‘Lua e Flor’, ‘Bandolins’, ‘A Lista’, ‘Estrelas’, ‘Estrada Nova’ e tantas outras canções que marcaram a carreira do artista que, com personalidade única, escreveu o próprio nome na história da arte brasileira.

Batendo papo com o público, atendendo a pedidos e contando casos sobre sua longa trajetória, Montenegro transforma o momento em um encontro especial entre artista e plateia.

Acrescentando intimidade e emoção, o menestrel conta histórias sem pretender conclusões sobre elas, preferindo, isso sim, perguntas, como em ‘A Lista’ (“Faça uma lista de grandes amigos / Quem você mais via há dez anos atrás / Quantos você ainda vê todo dia? / Quantos você já não encontra mais?”).

O show de Oswaldo Montenegro está incluído em uma programação que busca tornar a noite uma experiência diversificada. Por isso, outra artista também sobe ao palco do salão social, do Clube Náutico, que abre as portas às 19 horas: Aline Chiaradia.

Dona de uma voz doce e com um álbum lançado, ‘Estreitos Nós’, a cantora mogiana fará um pocket show autoral na abertura. Nessa performance, ela fará um passeio pela história dos antigos bailes da cidade ao mesmo tempo em que mostrará os trilhos percorridos na arte por uma mulher e como a sociedade a enxerga.

Para acompanhar ambas as atrações, o público será acomodado em mesas de quatro lugares. O conforto é ideal para aproveitar a ‘Night Music Experience’, que terá serviço gastronômico com cardápio de porções ao estilo ‘finger food’, preparado pela equipe do Severina Café & Arte, espaço cultural de Mogi. Já a organização é da MMais Produções.

Outras informações sobre o show de Oswaldo Montenegro estão disponíveis nas redes sociais oficiais do artista (@oswaldomontenegro). Já os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-oswaldo-montenegro-clube-nautico-mogiano-mogi-das-cruzes-shows.html) ou no Severina Café & Arte, que fica ao número 953 da rua Coronel Souza Franco, no Centro de Mogi das Cruzes.

Serviço

O quê? Show de Oswaldo Montenegro

Quando? 20 de agosto. A casa abre às 19 horas, e Oswaldo sobre ao palco a partir das 21 horas

Onde? Salão social do Clube Náutico Mogiano (rua Cabo Diogo Oliver, 758 – Vila Mogilar, Mogi das Cruzes – SP)

Quanto?** A partir de R$ 120 por pessoa. Estudantes, aposentados e professores da rede pública pagam meia entrada. A classificação indicativa é de 12 anos e os ingressos estão à venda pelo site Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-oswaldo-montenegro-clube-nautico-mogiano-mogi-das-cruzes-shows.html) e também no Severina Café & Arte, que fica ao número 953 da rua Coronel Souza Franco, no Centro de Mogi das Cruzes.

Mais informações pelo WhatsApp (11) 9.1167.2325