A pesquisa “Carnaval 2026 – viagens e turismo”, que foi feita pelo Sebrae-SP, mostra que neste Carnaval, a maioria dos consumidores que pretendem viajar (cerca de 55%) devem gastar entre R$1 mil e R$4 mil reais. Esse valor está incluindo as despesas como locomoção, alimentação, hospedagens e passeios.

A maioria dos moradores de São Paulo, que deverá viajar, busca realizar as viagens dentro do próprio estado (70%), sendo o litoral o destino mais citado (49%). O feriado também pode beneficiar cerca de 183 mil pequenos negócios do estado de São Paulo, sendo 85,8 mil MPEs (Micro e Pequena Empresas) e 97 mil de MEIs (Microempreendedores Individuais).

Para o consultor do Sebrae-SP, Pedro João Gonçalves, o Carnaval é mais do que uma festa, se tratando de um motor econômico para quem empreende, pois representa visibilidade, fluxo de caixa e a chance de testar novos produtos e estratégias em um ambiente de alta demanda: “Sem dúvidas é uma data que deve ser tratada de forma estratégica para os pequenos negócios. Além de ser um dos maiores eventos culturais do país, o Carnaval impulsiona o consumo em setores como alimentação, bebidas, moda, turismo, transporte, beleza e economia criativa. Para as micro e pequenas empresas é uma oportunidade concreta de aumento de faturamento em curto prazo, além da conquista de novos clientes”.

A viagem em família é o estilo mais citado na pesquisa, com 40% dos respondentes. A existência de uma programação para o Carnaval contribui para a escolha do destino: 64% irão para bloquinhos de rua, 27% irão em desfiles de escola de samba e 24% para festas temáticas.

Com relação ao planejamento da viagem, 50% destacaram que organizam tudo com antecedência. O preço é o atributo mais considerado nesta decisão (35%), seguido pela qualidade dos serviços (33%) e limpeza, organização e conforto das instalações (29%).

Ainda segundo o levantamento, 55% planejam gastar mais do que o ano anterior, sendo que 41% destes pretende gastar mais de 5% a 10% do que no ano anterior. Por outro lado, 15% vão gastar menos do que no ano anterior e 30% pretendem manter os gastos no mesmo nível de 2025.

Sobre a pesquisa “Carnaval 2026 – viagens e turismo”, foi feita a partir de duas sondagens. A sondagem com consumidores, pessoas físicas, foi realizada por e-mail, pelo Instituto Consulting do Brasil. O levantamento foi realizado entre 5 e 18 de janeiro de 2026. A segunda sondagem, com a opinião dos empreendedores, foi realizada através do telefone. Essa sondagem é um suplemento da pesquisa Indicadores Sebrae-SP, feita com a colaboração da Fundação Seade.

